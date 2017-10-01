«Цена» человека складывается из тех качеств, которые мы хотим в нем видеть - Влад Плахотнюк

Предлагаю посмотреть на этого человека совсем другим взглядом.

«Цена» человека складывается из тех качеств, которые мы хотим в нем видеть.

Давайте знакомиться:

Влад Плахотнюк родился 01.01.1966г. в селе Питушка Каларашского района, а в три месяца, семья переехала в село Грозешты Ниспоренского района, где он жил и учился.

Лидер ДПМ рассказывает, что с ранних лет приучил себя мало спать и много работать. По словам политика, в школе всегда старался быть самым лучшим учеником. В 1983 году окончил среднюю школу в селе Грозешть, Ниспоренского района c золотой медалью.

Увлечения

Как и что Влад Плахотнюк рассказывает о своих увлечениях. В течение шести лет политик посещал музыкальную школу, также занимался различными видами спорта. Наибольшего успеха добился в тяжелой атлетике, заняв второе место среди юниоров на республиканском чемпионате Молдовы.

Будущий политик вырос в большой семье - шестеро детей, а родители совсем не имели времени и возможности нас баловать, они были учителями, рассказывал Влад Плахотнюк.

Учеба и образование и первые шаги в бизнесе

Лидер ДПМ окончил политехнический институт в 1991г. факультет «Технология пищевой промышленности», по специальности инженера, служил в армии, а затем исполнил свою мечту, поступив на юридический факультет, который закончил в 2006г.

Плахотнюк рассказывает, как предприниматель он начинал на рынках Белграда и Македонии. Потом, по его словам, он попытался заниматься видео-салонами. Такой бизнес практиковали многие в 90-е годы. Первое серьезное дело - открытие типографии, на которой печатались этикетки для нескольких молдавских и зарубежных винзаводов.

Позже он управлял делами в Румынии, а в Италии руководил строительной компанией с 300-ами рабочими. Развивал филиал компании Petrom в Молдове, который занял ведущее место на рынке страны, став одним из крупнейших налогоплательщиков. Затем последовали проекты в сфере туризма, СМИ и недвижимости.

В политику Плахотнюк пришел в 2010 году, хотя признает, что был в нее вовлечен намного раньше.

В период с 2007 по 2009 он не раз оказывал поддержку тогдашним лидерам оппозиции.

На парламентских выборах 2010 он баллотировался по спискам Демпартии, которая избрала Плахотнюка председателем политформирования ДПМ.

В начале 2011 года, когда Плахотнюк был избран в парламент, публицистический журнал «Adevărul» опубликовал новость, согласно которой у Плахотнюка есть румынское гражданство, где он зарегистрирован под именем Влад Улинич. Последний объяснил это тем, что использовал фамилию по материнской линии из опасений дискриминации своих детей по национальному признаку во время их обучения в Румынии. Позже он заявил об изменении своей фамилии в румынских документах «Улинич» на фамилию «Плахотнюк»

Плахотнюка прозвали в Молдове - "Кукловод" (рум. Păpușarul), и обвинили во влиянии и манипуляции над всей молдавской политикой. В июне 2015, бывший премьер Молдавии, Ион Стурза, сказал в одном ток-шоу "[...] Молдова - захваченное государство, и контролирует его - Плахотнюк

Проект «Новая жизнь» Фонда Влада Плахотнюка «Эдельвейс» доехал и до районной больницы

Cabinet de consiliere psihologică la Cahul

Фонд «Эдельвейс»

Плахотнюк также известен в качестве председателя и основателя благотворительного фонда «Эдельвейс», поддерживающего различные социальные и культурные проекты в Республике Молдова. Фонд поддерживает различные социальные и культурные проекты в Республике Молдова: концерты, театральные постановки, спортивные соревнования известные как в Молдове, так и за рубежом. Помогает также людям, находящимся в трудном финансовом положении, оплачивает дорогостоящую медицинскую помощь. Запустили социальный проект «Уважение к пожилым людям», Проект „100 стипендий для молодежи”.

Фонд активно помогал пострадавшим от наводнений прибрежных районов реки Прут (2010). На средства фонда был отремонтирован дом ребенка «Блаженный Иосиф», организованы праздничные мероприятия для больных детей и детей сирот и множество др. дел.

фото: point.md

Семья

Жена - Оксана (урожд. Килдеску). Сыновья - Тимофей и Иннокентий. Отец жены, Эмиль Килдеску - художник и скульптор. Дети на данный момент живут и учатся в Швейцарии.

Развелся с женой дважды, в 1998 и 2009 годах

По высказываниям Влада Плахотнюка о семье, опубликованным в интернет издании «Newsmaker» - «Очень важно, чтобы вы обратили внимание на те годы, когда мы развелись (первый раз в 1998-м, второй — в 2009-м.— NM). Это открытая информация. Вы увидите, что я не был политиком в эти годы. Кроме того, в 2010 году, когда я пришел в политику, задекларировал имущество и своей супруги, хотя официально мы уже не были вместе. Я сделал это, чтобы избежать спекуляций подобного рода»,— сказал господин Плахотнюк.

фото: point.md

По его словам, несмотря на разводы, с женой они не расходились и продолжали оставаться семьей. Разводы он объяснил «сложными периодами» в его жизни и «некоторыми ошибками», которые привели к решению о разводе. «Но я признал вину и осознал последствия. В 2002 году я снова попросил ее руки и мы снова поженились. Но летом 2009 года мы снова развелись, это был еще более сложный период в моей жизни... У нас необычные отношения, признаю это, но в этом есть и свой шарм.

Влад Плахотнюк высказывается, что мечтает превратить Молдову в современное государство, граждане которого могли бы встречать старость достойно.

Ред: Я никогда не имел отношение к политикам Молдовы. Все, что описано выше, это из открытых источников интернета. Хотелось посмотреть и вам показать политика Плахотнюка из другого ракурса. Многое пишут о нем негатива. Может все так и есть, как пишут СМИ. а может и приукрашивают. Давайте не будем забывать, что все известные миллионеры и миллиардеры прошли не однозначный свой путь. Может и мы можем взглянуть под другим углом на Влада Плахотнюка? Решать вам, моим читателям... В тоже самое время могу гарантировать, если завтра будет негативный материал с доказательствами о Владе Плахотнюке, вы прочитаете это на страницах нашей газеты.

Влад Плахотнюк рассказал на камеру, как протекают его будни (1 год назад...)