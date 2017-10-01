Топ - 10 самых многочисленных партий Молдовы

Проанализировав финансовые отчеты молдавских политических партий за первое полугодие 2017 года, предоставленные в Центральную избирательную комиссию, портал ТРИБУНА составил условный рейтинг самых многочисленных партий Молдовы.

1. Демократическая партия Молдовы

Демократическая партия Молдовы (ДПМ) под руководством Владимира Плахотнюка лидирует по численности членов. В своем отчете партия указала, что ее численность составляет 50 805 человек. Также отмечается, что по сравнению с первым полугодием прошлого года, ДПМ увеличила свою численность на 519 человек, то есть в тот период в ДПМ было 50 286 членов.

2. Народно-демократическаяпартияМолдовы

На втором месте находится Народно-демократическая партия Молдовы (НДПМ), которой руководит Валерий Пасат. Согласно данным отчета, партия насчитывает 24 315 членов. Также, стоит отметить, что НДПМ за год удалось фантастически увеличить численность своих членов – на 15 615 человек. В первом полугодии прошлого года НДПМ в своем отчете указала, что ее численность составляет 8700 человек.

3. Либеральная партия

«Бронза» нашего рейтинга отошла Либеральной партии (ЛП), председателем которой является Михай Гимпу. По данным отчета, в состав ЛП сейчас входят 20 778 членов партии. С прошлого года численность партии не изменилась.

4. Либерал-реформаторская партия

На четвертом месте нашего рейтинга находится Либерал-реформаторская партия (ЛРП), во главе которой стоит Ион Хадыркэ. Численность ЛРП, согласно отчету составляет 15 274 человека, что на более 3 000 человек меньше, чем в тот же период прошлого года, когда членами ЛРП были 18 400 человек.

5. Платформа ДА

Партия «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП) под управлением Андрея Нэстасе занимает в нашем рейтинге пятое место. Партия указала в отчете, что сейчас ее состав входят 14 000 членов. С прошлого года численность ППДП увеличилась, потому что в отчете за первое полугодие 2016 года указано 10 200 человек.

6. Партия коммунистов Республики Молдова

На шестом месте Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), которую возглавляет Владимир Воронин. В партии 13 124 члена, что на 1500 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда ПКРМ насчитывала 14 924 члена.

7. Партия социалистов Республики Молдова

Партия социалистов Республики Молдова во главе с Зинаидой Гречаный насчитывает 12 000 членов. Примечательно, что в отчете за аналогичный период прошлого года ПСРМ указала, что ее численность составляет 9 500 членов.

8. Национал-либеральная партия

На восьмом месте находится Национал-либеральная партия Виталии Павличенко. Партия насчитывает 8 218 членов, а в первом полугодии прошлого года численность партии составляла 8 333 человека.

9. Европейская народная партия Молдовы

Европейская народная партия Молдовы (ЕНПМ) под руководством Юрия Лянкэ занимает девятую позицию нашего рейтинга. Сейчас, согласно отчетам, в партии 7 825 членов, а это на 500 человек меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Тогда в ЕНПМ было 8 560 членов.

10. «Наша Партия»

Завершает наш рейтинг партия «Наша Партия», лидером которой является Ренато Усатый. Сейчас партия насчитывает 7 483 члена. Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, НП существенно увеличила свою численность. В прошлогоднем отчете численность НП составляла 2 481 член.

Примечание: С очень небольшим отрывом, на следующей после НП позиции расположилась партия под управлением Майи Санду «Действие и Солидарность» (ПДС) с 7 456 членами. Отметим, что за аналогичный период прошлого года численность ПДС составляла 7 500 человек.