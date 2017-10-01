Человек недели - Игорь Додон, Президент Республики Молдова

Инициированная социалистами кампания по сбору подписей в поддержку президентской формы правления стала самым обсуждаемым политическим событием недели, и во многом изменила восприятие ситуации на молдавской политической арене, существенно наклонив чашу весов в пользу президента Игоря Додона.

Первым преимуществом этой кампании является то, что социалисты косвенно ответят на всю критику, которая обрушилась на президента Додона в связи с тем, что он не выполнил своих обещаний, данных в президентской кампании 2016 года.

Вторым большим преимуществом станет и то, что этой кампанией социалисты сгладят неприятные ощущения после блокирования инициированного президентом референдума, который должен был состояться 24 сентября, и после которого некоторые поторопились заявить, что в свете этой блокировки референдума Игорь Додон предстал беспомощным.

Третьим преимуществом станет то, что эта кампания позволит социалистам мобилизовать свой актив и сторонников.

Четвертым преимуществом станет то, что в этой кампании социалисты удостоверятся в результате, которого могут добиться на парламентских выборах.

Пятым преимуществом этой кампании является то, что она, по сути, является началом предвыборной кампании. На самом деле, это лучшее, что могло прийти в голосу социалистам в связи с предвыборной кампанией.

Одним словом, Игорь Додон и его команда сделали очень сильный ход, который вскоре даст отличные результаты.

ТРИБУНА уточняет: Игорь Додон родился 18 февраля 1975 года, в селе Садова, Кэлэрашского района. Он окончил Экономический факультет в Государственном аграрном университете Молдовы (1997), затем факультет менеджмента в Академии экономических знаний Молдовы (1998). Позже он закончил факультет экономического права Международного института менеджмента.

Получил степень доктора экономических наук в Академии экономических знаний Молдовы, кафедра Банки и фондовые рынки. После окончания учебных заведений, с 1997 по 2001 год, Игорь Додон работал на Фондовой бирже Молдовы. В период с ноября 2001 года по май 2005 года занимал должность президента и члена Совета директоров Национального депозитария ценных бумаг Молдовы. В сентябре 2002 г. — май 2005 г. работал президентом Универсальной товарной биржи Молдовы.

В мае 2005 года, Игорь Додон был назначен заместителем министра экономики и торговли Молдовы. В сентябре 2006 года он был назначен министром экономики и торговли. С марта 2008 года является первым вице-премьером в Правительстве РМ. С 2009 года — членом Парламента. С 2011 года является лидером ПСРМ. 13 ноября 2014 года был избран президентом страны, с более чем 52% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.