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Общество
Что нужно знать молдавскому автолюбителю, чье превышение скорости зафиксировал радар
02.10.2017

Часто водители, которых останавливает полиция за превышение скорости, платят штрафы, не подвергая сомнению их достоверность. Однако существует важный аспект, который должен знать каждый автолюбитель. Он состоит в том, что сотрудники полиции не имеют права измерять скорость, находясь в движении, пишет bizlaw.md.

Так, в соответствии с приказом министра экономики «об утверждении законодательной методики выполнения измерений скорости с помощью системы типа „АвтоУраган», эта процедура осуществляется автоматически, в стационарном состоянии. Другими словами, автомобиль полиции, в котором установлен измеритель скорости, должен быть припаркован.

Им не разрешается производить измерения во время движения. В документе также указывается, что регистрация скорости и изображения должна производиться таким образом, чтобы регистрируемый автомобиль отобразился сзади, на отдалении от поста.

При этом автомобиль, оборудованный как мобильный пост наблюдения, паркуется в местах, где стоянка разрешается. Результаты же измерения скорости используются констатирующими субъектами МВД в констатации правонарушений по превышению скоростного режима после автоматизированного получения и обработки информации. В качестве результатов измерений представляется информация, включающая:

— фото- и/или видеоматериал, демонстрирующий движение автотранспортных средств, превышающих установленный скоростной предел;

— кадр, полученный от распознающей камеры с фиксированной максимальной скоростью соответствующего автомобиля, на котором различим номерной знак автотранспортного средства правонарушителя;

— кадр, полученный с общей камеры; — данные о поверке радара;

— данные о местоположении (геолокации) мобильного поста наблюдения.

Согласно Кодексу о правонарушениях, превышение максимально допустимой скорости карается штрафом в размере от 300 до 1500 леев.


 
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