Вся власть в одни руки: Молдову хотят официально превратить в государство одного человека

Этот процесс может начаться уже совсем скоро — в течение ближайших шести месяцев.

В течение последних нескольких месяцев в Молдове довольно часто звучат заявления о возможном переходе к президентской республике .На днях голоса эти стали еще громче. А все дело в национальной кампании по сбору подписей за переход к президентской форме правления, объявленный Партией социалистов в ходе митингов 24 сентября.

На эту тему неоднократно высказывался и глава государства Игорь Додон. В интервью «Свободной Европе» он заявил, что превращения Молдовы в президентскую республику желает большинство молдавских граждан, и инициатива перехода к этой форме правления принадлежит, по сути, именно им.

- Я уверен, что за президентскую республику будет собрано не менее 1 миллиона подписей, — заявил Игорь Додон, отметив, что переход на президентскую форму правления невозможен до парламентских выборов, ведь чтобы его осуществить, необходимо вносить поправки в Конституцию, а подобная инициатива, скорее всего, будет заблокирована парламентским большинством.

Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» эксперт Игорь Волницкий, социалисты сделали грамотный политический ход, но их инициатива трудновыполнима.

- Все дело именно во внесении поправок в Конституцию, - говорит он. - Но если идти народным путем, то это, скорее всего, возможно. Все зависит от того, сколько подписей граждан Молдовы соберут социалисты. Если им удастся собрать то число подписей, о котором они говорят, то это будет серьезная заявка, потому что будет существовать определенный прессинг на власть. Какого бы цвета она ни была, было бы ненормально игнорировать мнение полутора миллионов граждан, и последствия были бы непредсказуемые. Если социалистам удастся собрать такое количество подписей, то в первой половине будущего года мы, возможно, будет присутствовать при очень интересном событии, потому что парламенту придется все-таки выказать свое мнение, а следующий год — выборный: игнорировать мнение полутора миллионов граждан, значит, сделать шаг назад. Это нанесло бы ущерб партиям власти, у которых и так не могут похвастать высоким уровнем поддержки населения. Если социалисты соберут такое количество подписей, то они могут смело идти на выборы, убеждая граждан в том, что после их победы на выборах они исполнят их волю и изменят Конституцию. Несомненно, это сильный, продуманный тактических шаг с далеко идущими последствиями.

- Чего же нам ждать в первой половине будущего года?

- Я имею в виду то период, за который социалисты могут ориентировочно собрать это количество подписей — по моей оценке, эта кампания займет около полугода. Когда эти подписи будут собраны, они смогут начать саму процедуру, и оказать давление на власти Но само изменение Конституции — совершенно иной процесс. И гораздо более длительный.

- Нужна ли Молдове такая форма правления?

- С момента обретения Молдовой независимости тенденция стремления к президентской форме правления существовала всегда. И опросы показывают, что число тех, кто ее поддерживает, достаточно высоко. В 1999 году в Молдове даже прошел референдум по этому вопросу, инициированный президентом Петром Лучинским. Тогда ему удалось заручиться поддержкой около 56% тех, кто участвовал в плебисците. Другое дело, что тогда, по законодательству, для утверждения результатов референдума явка должна была составить минимум 60%... поэтому результаты референдума не имели никаких последствий Так что идея перейти на президентскую форму правления пользуется в Молдове популярностью и социалисты наверняка это учли.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТОЛОГА

«Парламентское большинство не пойдет на поводу у оппозиции»

- Мне кажется, что они (социалисты — прим. ред.) не управятся с этим процессов ввиду его сложности и длительности, - заявил корреспонденту «комсомольской правды» политолог Корнелиу Чуря. - Это долгоиграющая политическая акция с намерением как-то придать смысл оставшемуся сроку парламента и вести с ним какую-то борьбу. А выполняемость всего этого — минимальная.

- Почему парламенту не одобрить инициативу о переходе на президентскую форму правления?

- Парламентское большинство не делает то, что хочется оппозиции.

- То есть перемены произвести невозможно, по меньшей мере, до парламентских выборов?

- Я думаю, что да.

А ЧТО У НИХ?

Какая форма правления у ближайших соседей

Румыния — смешанная республика;

Украина — смешанная республика;

Болгария — парламентская республика;

Россия — смешанная республика;

Беларусь — президентская республика с премьер-министром.

Дмитрий КОБЗАРЬ