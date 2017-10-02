Вся власть в одни руки: Молдову хотят официально превратить в государство одного человека

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Этот процесс может начаться уже совсем скоро — в течение ближайших шести месяцев.
В течение последних нескольких месяцев в Молдове довольно часто звучат заявления о возможном переходе к президентской республике .На днях голоса эти стали еще громче. А все дело в национальной кампании по сбору подписей за переход к президентской форме правления, объявленный Партией социалистов в ходе митингов 24 сентября.
На эту тему неоднократно высказывался и глава государства Игорь Додон. В интервью «Свободной Европе» он заявил, что превращения Молдовы в президентскую республику желает большинство молдавских граждан, и инициатива перехода к этой форме правления принадлежит, по сути, именно им.
- Я уверен, что за президентскую республику будет собрано не менее 1 миллиона подписей, — заявил Игорь Додон, отметив, что переход на президентскую форму правления невозможен до парламентских выборов, ведь чтобы его осуществить, необходимо вносить поправки в Конституцию, а подобная инициатива, скорее всего, будет заблокирована парламентским большинством.
Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» эксперт Игорь Волницкий, социалисты сделали грамотный политический ход, но их инициатива трудновыполнима.
- Все дело именно во внесении поправок в Конституцию, - говорит он. - Но если идти народным путем, то это, скорее всего, возможно. Все зависит от того, сколько подписей граждан Молдовы соберут социалисты. Если им удастся собрать то число подписей, о котором они говорят, то это будет серьезная заявка, потому что будет существовать определенный прессинг на власть. Какого бы цвета она ни была, было бы ненормально игнорировать мнение полутора миллионов граждан, и последствия были бы непредсказуемые. Если социалистам удастся собрать такое количество подписей, то в первой половине будущего года мы, возможно, будет присутствовать при очень интересном событии, потому что парламенту придется все-таки выказать свое мнение, а следующий год — выборный: игнорировать мнение полутора миллионов граждан, значит, сделать шаг назад. Это нанесло бы ущерб партиям власти, у которых и так не могут похвастать высоким уровнем поддержки населения. Если социалисты соберут такое количество подписей, то они могут смело идти на выборы, убеждая граждан в том, что после их победы на выборах они исполнят их волю и изменят Конституцию. Несомненно, это сильный, продуманный тактических шаг с далеко идущими последствиями.
- Чего же нам ждать в первой половине будущего года?
- Я имею в виду то период, за который социалисты могут ориентировочно собрать это количество подписей — по моей оценке, эта кампания займет около полугода. Когда эти подписи будут собраны, они смогут начать саму процедуру, и оказать давление на власти Но само изменение Конституции — совершенно иной процесс. И гораздо более длительный.
- Нужна ли Молдове такая форма правления?
- С момента обретения Молдовой независимости тенденция стремления к президентской форме правления существовала всегда. И опросы показывают, что число тех, кто ее поддерживает, достаточно высоко. В 1999 году в Молдове даже прошел референдум по этому вопросу, инициированный президентом Петром Лучинским. Тогда ему удалось заручиться поддержкой около 56% тех, кто участвовал в плебисците. Другое дело, что тогда, по законодательству, для утверждения результатов референдума явка должна была составить минимум 60%... поэтому результаты референдума не имели никаких последствий Так что идея перейти на президентскую форму правления пользуется в Молдове популярностью и социалисты наверняка это учли.
КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТОЛОГА
«Парламентское большинство не пойдет на поводу у оппозиции»
- Мне кажется, что они (социалисты — прим. ред.) не управятся с этим процессов ввиду его сложности и длительности, - заявил корреспонденту «комсомольской правды» политолог Корнелиу Чуря. - Это долгоиграющая политическая акция с намерением как-то придать смысл оставшемуся сроку парламента и вести с ним какую-то борьбу. А выполняемость всего этого — минимальная.
- Почему парламенту не одобрить инициативу о переходе на президентскую форму правления?
- То есть перемены произвести невозможно, по меньшей мере, до парламентских выборов?
- Я думаю, что да.
А ЧТО У НИХ?
Какая форма правления у ближайших соседей
Румыния — смешанная республика;
Украина — смешанная республика;
Болгария — парламентская республика;
Россия — смешанная республика;
Беларусь — президентская республика с премьер-министром.
Дмитрий КОБЗАРЬ
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