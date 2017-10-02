Геннадий ЛЕОНИДОВ: «Когда молдаване показали корейцам микросхемы, позволяющие бытовой технике не ломаться, они крутили у виска»

Бывший инженер завода «Мезон» рассказал, почему стиральные машины «Аурика» и телевизоры «Альфа», которые родом из СССР, работают до сих пор [фото]

Это сегодня мы привыкли к тому, что бытовая техника уже далеко не роскошь: есть семьи, в которых по два, а то и по три телевизора, холодильника или пылесоса. К тому же, у некоторых из нас появилась привычка менять их каждые пару лет. Но обратили ли вы внимание на один весьма интересный факт: в Кишиневе полно людей старшего поколения, которые, в случае поломки новой техники, неспешно идут в чуланчик и вытаскивают оттуда настоящие раритеты: стиральные машины «Аурика», например, или пылесосы «Буран», или холодильники «Ярна», или телевизоры «Альфа». И они – работают! Мы решили разобраться в этом феномене.

«Нынешняя импортная техника ломается, как только истекает гарантия»

Собеседник «Комсомольской правды» Геннадий Леонидов (имя незначительно изменено по просьбе собеседника, запись разговора имеется в редакции – прим. автора), бывший ведущий инженер столичного заводы «Мезон». Именно здесь во времена Советского Союза были собраны лучшие умы республики в области радио и электроники.

- Геннадий Константинович, что двигало советскими инженерами, когда они создавали бытовую технику «на века»?

- Никакого секрета и далеко идущих целей здесь нет – исключительно ради практичности. Нынешнему поколению это сложно представить, но во времена тотального дефицита советская промышленность не могла позволить себе выпускать товары народного потребления, которые бы уже через непродолжительное время пришлось выкидывать на свалку. Это ведь сейчас заходишь в магазин и глаза разбегаются, а были времена, когда бытовая техника разыгрывалась в организациях среди сотрудников – и считалось большой удачей вытащить счастливый билет (к слову, это была не лотерея – человеку потом в магазине необходимо было товар оплатить).

- Но ведь они, насколько я знаю, часто ломались?

- Не спорю, ломались. Но очень быстро в мастерских (помните, они назывались «Рембыттехника») чинились! Да любой мужик, у которого руки растут откуда надо, мог починить тот же пылесос в считанные часы! Да что там, это ведь не анекдот, а чистая правда, что иногда в телевизоре кишиневского завода «Альфа» картинку можно было восстановить легким ударом ладошки по боковине аппарата.

Чего не скажешь о нынешней технике, которая к нам попадает с Запада-США или из Японии с Южной Кореей. Можете провести расследование, но я сэкономлю ваше время: как только срок гарантии у нынешней техники импортного производства истекает, она тут же начинает «сбоить». И, порой, проще купить новую, чем ее чинить!

- То есть, вы хотите сказать, что советское производство было «заточено» на что угодно, только не на прибыль?

- Честно говоря, о прибыли никто не думал. Мы очень здорово отставали от потребностей населения, и потому каждая единица техники должна была прослужить отдельно взятой советской семье максимально длительное время. И второй момент: она должна была быть очень проста в быту и ремонте. Никакой высшей математики: открутил корпус пылесоса в случае поломки и (при наличии минимальных знаний в физике) – все понятно!

Из «стиралки» - газонокосилка, из телевизора – будка для собаки!

- Но ведь согласитесь, Советский Союз здорово отставал от «загнивающего Запада», и потому априори говорит о том, что бытовая техника у нас была лучше, даже как-то смешно… Я со счета сбился, сколько у меня всякой одежды буквально изорвала в клочья стиралка «Аурика», в которой мы стирали, когда жили студентами на квартире…

- Да, технически мы отставали серьезно, и иностранцам наши пылесосы и телевизоры казались допотопными. Но теоретически светлые головы предприятий Советской Молдавии (особенно, работающие на «оборонку») могли дать фору иностранцам. Просто очень часто хорошая разработка не доходила до конвейера – иногда из-за отсутствия денег, а иногда не было желания у инвесторов. Вот расскажу по последнему пункту такую историю.

Уже после развала СССР, когда на «Альфе» стали собирать корейские телевизоры «Goldstar» (ныне это бренд «LG»), наше бюро разработало ряд микросхем, которые, просто говоря, не выходили из строя. Иными словами, техника могла служить на несколько порядков дольше, чем в те времена. Корейцы внимательно выслушали и …покрутили пальцем у виска: дескать, у нас все направлено на массовое потребление, а вы предлагаете, по сути, остановить заводы… В общем, так оно все и сгинуло.

- Да, жаль – «профукали» все, что только можно…

- Ну, слава Богу, не все. В Кишиневе до сих пор работают полузакрытые частные предприятия, которые по заказу иностранных партнеров делают различные микросхемы и прочие детали, которые вполне могут быть даже в вашем айфоне и которым вы сейчас записываете этот разговор.

- Я все-таки возвращаюсь к своей боли - стиральной машинке «Аурика», «благодаря которой я однажды остался без пары шикарных вареных джинсов… Ну, ведь позор же?

- Настоящие хозяйки во времена СССР наиболее ценные вещи стирали все-таки вручную. Вы к ним, вероятно, не относитесь (смеется). Я покривлю душой, если скажу, что в моем доме сейчас все только советское – это, конечно же, не так. Но и советскому нашлось применение, своего рода вторая жизнь: ненавидимая вами «Аурика» нынче у меня на даче – я на базе ее мотора сконструировал газонокосилку. Не нарадуюсь! Примерно то же самое можно сказать и о «внутренностях» других советских аппаратов – в хороших руках они прослужат еще не одно десятилетие: где, как говорится, тушкой, а где – чучелом!

- Наверное стоит подумать о том, чтобы из корпуса телевизора «Альфа» приспособить будку для собаки?

- Остроумно, но, думаю, вашим бабушкам и дедушкам они еще послужат по назначению.

Игорь Круду