За чем мог поехать Плахотнюк к Эрдогану?

… Однако самой большой ценой для молдавского общества может быть то, что, не будучи уже столь зависимыми от Брюсселя, молдавские власти не будут иметь таких же больших обязательств за проведение реформ, взятых на себя Соглашением об ассоциации, в целом, и принятым на себя планом в контексте споров, связанных с изменением системы голосования, в частности. Готовы ли нынешние власти заплатить столь великую цену на декларированном пути европейской интеграции?

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Безусловно, председатель ДПМ Влад Плахотнюк является человеком с самым большим политическим влиянием в Республике Молдова. Все знают, что трудится очень много, его окружение говорит, что работает около 20 часов в сутки. Почти все люди признают, что Влад Плахотнюк имеет большую и хорошо подготовленную команду. И вот этот чрезвычайно занятый человек оставляет все в сторону и отправляется в Турцию, по крайней мере, для общественного мнения, неожиданно. Не передает никому вопросы, которые необходимо решать там, хотя есть кому, не считается с тем, что прошло только две недели с тех пор, как вернулся с трехдневного визита в Турцию его правая рука, спикер Парламента Андриан Канду. А, может быть, как раз потому, что его ,,правая рука” подготовила почву? Может быть и так, что речь идет о вещах, которые нельзя передавать по дипломатическим каналам или через любого другого члена команды. Что же это за вещи?

Рассуждая логически, а также по определенным признакам, могут быть два типа проблем, которые смогли бы оправдать такое поведение со стороны самого влиятельного и занятого человека: 1) собственный бизнес, которому может грозить большая опасность или нуждается в новых важных возможностях за рубежом; 2) неотложные государственные страны в которой он осуществляет свое влияние или правящей власти, которую он представляет. А может, обе проблемы одновременно. В отсутствие большей информации, оставим в сторону вариант с бизнесом для того, чтобы сосредоточиться на самых важных государственных/молдавских властей проблемах.

Правы аналитики, которые уже высказались, что было бы неразумно, чтобы Влад Плахотнюк поехал к Реджепу Тайипу Эрдогану и попросить у него поддержки в вопросах вывода российских войск с территории приднестровского региона. И Влад Плахотнюк, и власти в целом достаточно разумны, чтобы отдавать себе отчет в том, что турецкий президент не будет рисковать ради Республики Молдова своей новой дружбой с Владимиром Путиным и Российской Федерацией, которая является своего рода оппозицией по отношению к США (на фоне не-экстрадиции проживающего в США духовного лидера турецкой оппозиции Фетхуллаха Гюлена), к НАТО (на фоне напряженности, связанной с приобретением Турцией российских противоракетных систем) и к ЕС (на фоне его холодного отношения в связи с жесткой реакцией турецких властей на ,,попытку государственного переворота” летом прошлого года).

Преувеличена также гипотеза о встрече с Владимиром Путиным, который находился в тот же день в Турции. Причины были расшифрованы достаточно убедительно председателем Парламента Андрианом Канду. Однако, думаю, что необходимо зафиксировать и данный интерес Путина к Эрдогану, с которым, как отмечает международная пресса, пять раз встретился за последние два месяца. Соответственно, в мире большой политики, частые встречи на высшем уровне отражают специальные отношения и важнейшие интересы.

Не очень правдоподобной является и версия о том, что Влад Плахотнюк поехал к Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы перенять инициативу отношений в верхах, которые установил с турецким лидером президент Игорь Додон. Некоторое время назад говорилось даже о том, что Эрдоган обещал Додону деньги, и немалые, на ремонт президентского Дворца в центре Кишинева. Только в этих целях были бы достаточны встречи в том же месяце с турецким президентом премьера Павла Филипа и спикера Андриана Канду на расстоянии одной недели одна от другой. Сама частота встреч с турецким президентом, завершившаяся встречей с самого влиятельного человека, говорит о том, что речь идет о самых высоких ставках, реализация которых требует гарантии самых важных лиц.

И если речь не идет о политике и о геополитике, после них или даже перед ними, нет ничего важнее денег. Влад Плахотнюк мог поехать к Реджепу Тайипу Эрдогану за деньгами – не менее 100 миллионов евро, а, может быть, и 200 миллионов. Или столько, сколько необходимо для покрытия дыры, образовавшейся после возможного не предоставления 100 миллионов евро Европейским союзом. Или, может быть, молдавские власти знают уже о том, что ЕС не выделит эти деньги, если ДПМ Влада Плахотнюка не откажется от принятого уже закона о смешанной системе выборов, или готовится к такому повороту событий. В обоих случаях выходит, что Закон о смешанной системе голосования не будет отменен.

К цифре 200 миллионов евро турецкого займа можно дойти, если допустить, что в случае, если ЕС решит не предоставлять 100 миллионов, легко предположить, что не будет рекомендовать Румынии предоставить Республике Молдова более выделенных уже 150 миллионов евро и которые спасли ее бюджет от неминуемого фиаско. А если Бухарест не сможет кредитовать Республику Молдова, с уверенностью можно сказать, что никакая другая страна из сферы влияния ЕС не сможет этого сделать, а также самая влиятельная и богатая страна из-за океана.

Не исключено, что эти маневры могут означать определенный вид давления на Европейский союз, чтобы заставить его выделить все-таки деньги, если уже не принято данное решение однозначным образом. В любом случае, ставка визита в Турцию прошлым четвергом может быть крупная сумма денег для бюджетных нужд, при помощи которых власти смогли бы выплатить заработную плату и пенсии и обойти социально-экономический коллапс накануне парламентских выборов будущего года, которые надеются и делается много, дозволенного и менее дозволенного, чтобы выиграть их. Может случиться, что официально кредит будет законтрактирован под ,,проекты развития” или ,,солидных инвестиций”, как подсказывает один из комментаторов новости IPN о встрече Плахотнюка-Эрдогана, который, кажется, знает больше, чем говорит.

Только Эрдогану не за что отдавать эти большие и столь важные деньги для молдавских властей, без того, чтобы получать что-то обратно, кроме денег. Но и гарантий, что получит то, что ему будет обещано. А такие гарантии может давать лишь один человек в Республике Молдова, как мы определили выше, лично.

Что может потребовать взамен турецкий президент? Во-первых, закрытие сети молдо-турецких лицеев ,,Orizont” в Республике Молдова, которые, говорят, находятся под влиянием Фетхуллаха Гюлена и в других странах мира. Утверждают, что Стамбул потребовал этого и ранее, но пока безуспешно. В своем решительном намерении устранить с пути любой тип реальной оппозиции, турецкий президент может даже довольствоваться этой ценой, хотя необязательно быть именно так, могут быть и другие требования. Молдавским властям это может показаться не очень большой ценой для своего шанса выжить и выиграть следующий парламентский цикл, к тому же на эти деньги можно будет решать и очень много проблем отдельных людей и общества в целом. А то, что лицеи данной сети являются самыми лучшими во всей Республике Молдова, может и не играет очень большую роль для кого-то.

Однако самой большой ценой для молдавского общества может быть то, что, не будучи уже столь зависимыми от Брюсселя, молдавские власти не будут иметь таких же больших обязательств за проведение реформ, взятых на себя Соглашением об ассоциации, в целом, и принятым на себя планом в контексте споров, связанных с изменением системы голосования, в частности. Готовы ли нынешние власти заплатить столь великую цену на декларированном пути европейской интеграции?

Было бы идеальным вариантом, чтобы проведение возможных переговоров о турецком Владом Плахотнюком касались бы дополнительных денег к ожидаемым из ЕС.

Другой спасительной гипотезой, в который хочется верить, состоит в том, что визит или неоднократные визиты могли быть совершены по поручению партнеров по развитию для прощупывания более крупных интересов, чем бюджет Молдовы и судьба ее отдельных партий…

Валериу Василикэ