2 Октября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Игорь Додон инициирует празднование столетия Молдавской Демократической Республики
02.10.2017

Президент Республики Молдова Игорь Додон намерен издавать декрет  об учреждении комиссии по организации и проведению мероприятий в связи с празднованием 100-летия со дня провозглашения Молдавской Демократической Республики и назначения первого правительства. Решение было оглашено на встрече с группой историков, передает IPN.

По словам главы государства, 100-летие со дня провозглашения Молдавской Демократической Республики и назначения первого правительства представляют собой ,,событие исключительного значения, значимое для преемственности государственности молдавского народа, в историческом и этническом контексте его становления нацией”.

Игорь Додон попросит Правительство Республики Молдова делегировать своих представителей и поддержать реализацию программы, которая будет разработана юбилейной комиссией.

Молдавская Демократическая Республика была государством, независимость которого от Российской империи была провозглашена 2 декабря 1917 года решением Сфатулуй  Цэрий (Совет Страны) Бессарабии - представительным органом населения региона. Первоначально Молдавская Демократическая Республика была объявлена ​​частью будущей федеральной России, но 24 января 1918 года ,,Совет Страны” единогласно проголосовал за провозглашение независимости Молдавской Демократической Республики, а 27 марта 1918 года проголосовал за объединение с Румынией.


 
Количество просмотров:
104
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.