Игорь Додон инициирует празднование столетия Молдавской Демократической Республики

Президент Республики Молдова Игорь Додон намерен издавать декрет об учреждении комиссии по организации и проведению мероприятий в связи с празднованием 100-летия со дня провозглашения Молдавской Демократической Республики и назначения первого правительства. Решение было оглашено на встрече с группой историков, передает IPN.

По словам главы государства, 100-летие со дня провозглашения Молдавской Демократической Республики и назначения первого правительства представляют собой ,,событие исключительного значения, значимое для преемственности государственности молдавского народа, в историческом и этническом контексте его становления нацией”.

Игорь Додон попросит Правительство Республики Молдова делегировать своих представителей и поддержать реализацию программы, которая будет разработана юбилейной комиссией.

Молдавская Демократическая Республика была государством, независимость которого от Российской империи была провозглашена 2 декабря 1917 года решением Сфатулуй Цэрий (Совет Страны) Бессарабии - представительным органом населения региона. Первоначально Молдавская Демократическая Республика была объявлена ​​частью будущей федеральной России, но 24 января 1918 года ,,Совет Страны” единогласно проголосовал за провозглашение независимости Молдавской Демократической Республики, а 27 марта 1918 года проголосовал за объединение с Румынией.