Борис Эйфман привез свой спектакль в родной Кишинев

3 октября в Кишиневе состоится единственное выступление Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Труппа посетит молдавскую столицу впервые с 1988 года и представит на сцене национального театра оперы и балета имени Марии Биешу балет «Братья Карамазовы».

Спектакль поставлен по мотивам одноименного произведения Федора Достоевского. «Это один из наших самых успешных спектаклей, которые мы показывали уже во многих странах мира и для меня это тоже историческое событие, потому что у меня есть возможность приехать в город, в котором я вырос», - сказал Эйфман. Историческое возвращение петербургского коллектива в молдавскую столицу произойдет в юбилейный для него год: труппа празднует 40-летие. Спектакль состоится при поддержке министерства культуры России и министерства образования, культуры и исследований Молдовы.

Борис Эйфман родился 22 июля 1946 года в семье мобилизованного перед войной в Алтайский край из Бессарабии на строительство завода танковых двигателей инженера Янкеля Борисовича Эйфмана и врача Клары Марковны Эйфман. В 1951 году семья вернулась в Кишинёв, где Борис закончил вечернюю школу и занялся балетом в студии при Дворце пионеров.

В 1960 году он поступил на впервые организованное в том году хореографическое отделение Кишинёвского музыкального училища по классу Рашель Иосифовны Бромберг, одновременно перенял у Бромберг руководство хореографической студией при дворце пионеров (1962-1966), в которой некогда начались и его занятия танцем. Окончил Кишинёвское музучилище в 1964 году, и после безуспешной попытки поступить в Кишинёвский политехнический институт на протяжении следующего года работал артистом балета в Молдавском государственном театре оперы и балета. В 1972 году окончил балетмейстерское отделение Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова

Эйфман балет "Братья Карамазовы"

«В школе, в которой я учился в Кишиневе, был танцевальный кружок, - рассказал Эйфман в одном из интервью о кишиневском периоде своей жизни. - Им руководил солист балета местного театра. Он и пригласил меня в хореографическую студию дворца пионеров, в которой сам преподавал. Я рос в обычной семье, никто в ней не был связан с балетом. Родители не поддерживали мое увлечение танцами. Они хотели, чтобы их сын стал врачом или инженером, но никак не хореографом — такой выбор профессии в те времена казался странным. А я уже в раннем детстве стремился выражать свой эмоциональный мир через движение. Окружающие называли меня «мальчиком, который танцует». В 13 лет я начал сочинять хореографию, в 16 лет у меня уже была своя небольшая труппа. Передо мной никогда не стоял вопрос кем стать. Я изначально знал, что свяжу свою жизнь с балетом».

В застойные годы хореографию Бориса Эйфмана чиновники от культуры часто называли «порнографией», а его самого «балетным диссидентом». Эйфман неоднократно заявлял, что мог бы эмигрировать из СССР и России, но не захотел: «Были и предложения о контрактах, и методичное выдавливание меня из страны советскими партийными чиновниками. Но я не уехал, а сохранил здесь наш театр, и считаю это одним из своих важнейших достижений. Если бы я покинул страну лет 30 назад, то совершил бы фатальную ошибку и предал свою миссию — создавать современное балетное искусство России. Судьба уберегла меня».

Газета «The New York Times» называет Бориса Эйфмана лидером среди ныне живущих балетмейстеров: «Балетный мир, находящийся в поиске главного хореографа, может прекратить поиск. Он найден, и это — Борис Эйфман».