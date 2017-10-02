Протестующие выдвинули новые требования

Отставка в полном составе членов Координационного совета телевидения и радио и полное освобождение водителя микроавтобуса, задержанного после акции протеста от 17 сентября, и который находится под домашним арестом –являются двумя новыми требованиями, принятыми в ходе новых акций протеста, организованных Советом великого национального собрания в воскресенье, 1 октября. Участники акции произносили речи и скандировали лозунги перед зданием Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, а затем пошли маршем к зданию общественного телевидения Молдова 1, где вновь потребовали одного часа вещания в неделю для оппозиции, передает IPN.

Перед зданием МЗТСЗ лидер Политической партии „Платформа достоинство и правда” Андрей Нэстасе заявил, что это место было выбрано не случайно, так как 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. По его словам, это министерство поддержало только антинародные реформы властей, направленные против пожилых людей, которые внесли огромный вклад в укрепление государства Республика Молдова. „Мы продолжаем протестовать против беззаконий, совершенных властями. Протестуем против закона о миллиарде, который ставит на плечи граждан украденные миллиарды. Мы протестуем против этого закона о смешанном голосовании – Плахотнюк-Додон, который аннулирует принцип пропорциональности или представительства. Протестуем против нашего недопущения к общественному телевидению, финансированного из денег налогоплательщиков. Продолжаем просить номинальные санкции для Плахотнюка, Додона и их окружения”, - сказал Андрей Нэстасе.

Председатель Партии действия и солидарности Майя Санду отметила, что люди не будут терпеть эту некомпетентную власть, потому что пожилые люди борются с 90-х годов и не сдаются, потому что в основе их действий лежат истинные ценности, а коррумпированная власть забыла свои обязательства перед этими людьми. „Ссылаясь на наши требования, Канду сказал нам, чтобы мы должны промыть свое лицо, а я говорю, что он должен принять холодный душ, чтобы понял он, и его родственники в парламенте, что мы не будем терпеть трехпроцентное некомпетентное правительство”, - сказала лидер ПДС.

Председатель Союза пенсионеров Виктор Лянкэ заявил, что в Международный день пожилых людей данная категория граждан не должна собираться на такие действия, но, к сожалению, ситуация, в которой находятся пожилые люди, заставляет их митинговать и требовать соблюдения их прав.

На пути к общественному телевидению, манифестанты скандировали: „Долой мафию!”, „Позор!”, „Власти выгоняют молодых людей из страны!”, „ДПМ-ПСРМ – красная чума!”, „Мы-народ!”, „Объединяйся с нами!”, „Мы не уступим!” и др.

Акция протеста продолжилась перед зданием Молдова 1, вокруг которого находился кордон полицейских. Манифестанты выразили недовольство тем, что администрация общественного телевидения не согласилась предоставить оппозиции один час вещания в неделю. Лидер ППДП заявил, что у Министерства труда не было ни одного полицейского, а у здания телеканала есть, потому что нынешняя власть заинтересована в „пропагандистской машине”.

Майя Санду заявила, что должно быть стыдно тем лицам, которые должны заботиться о том, чтобы граждане были информированы правильно. По ее словам, общественное телевидение-это телевидение граждан, а не властей. Организаторы протеста заявили, что акции протеста продолжатся, а дата их проведения будет объявлена позднее.

По данным Генерального инспектората полиции, в протесте, организованном несколькими политическими партиями у здания Молдова 1, приняло участие около 200 протестующих. В то же время организаторы протестов утверждают, что число демонстрантов было значительно больше. Более того, они заявили, что власти намеренно организовали препятствия, чтобы люди не могли прийти на акцию протеста.