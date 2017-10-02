С 1 октября телеканалы будут передавать по 8 часов в день своих передач

С 1 октября телевизионные и радиовещатели юридически обязаны транслировать отечественную продукцию как минимум на протяжении восьми часов ежедневного вещательного объема, исключительно с 06.00 до 24.00 часов.

В течение восьми часов передач отечественной продукции, по меньшей мере шесть часов, должны будут транслироваться в часы максимальной аудитории и по меньшей мере четыре часа должны быть на государственном языке, передает IPN.

Вещатели, которые ретранслируют программные услуги зарубежных радиостанций и телевизионных каналов и не будут иметь восьми часов собственной продукции, не смогут передавать рекламу.

Координационный совет по телевидению и радиовещанию будет следить за тем, как национальные теле- и радиовещатели будут соблюдать национальное законодательство в области телевидения и радиовещания. Санкции, которые грозят телерадиовещателям за несоблюдение закона, начинаются с публичного предупреждения и могут дойти постепенно до тех пор, пока будут приостановлены лицензия на вещание или разрешение на ретрансляцию.