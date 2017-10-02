Владимир Брутер: «В 1812 году присоединение Бессарабии не имело никаких политических последствий, так как никакой ценности у этой территории не было»

Елена ГЕРГЕЛАШ

Бухарестский мирный договор 28 (16) мая 1812 года – одно из самых политизируемых исторических событий. Историки и политики Турции, Молдовы, Румынии и России трактуют его диаметрально противоположно – от чрезмерного преувеличения положительной роли присоединения Бессарабии к России до утверждения, что это была якобы аннексия территории Молдавского княжества. Что же произошло на самом деле?

За 26 дней до нападения Наполеона

Русско-турецкие войны между Российской и Османской империями ХVII-XIX веков охватывают период в 241 год. В среднем одну войну от другой отделяло 19 лет. Начиная с 1568 года (первая война 1568-1570 годов) состоялось 13 войн, из которых в девяти Россия одержала победы, в двух потерпела поражение, а две закончились неопределенным результатом. С 1711 по 1812 годы русские войска пять раз занимали Бессарабию.

Русско-турецкая война 1806-1812 годов началась после того, как Османская империя заставила своих вассалов - пророссийски настроенных господарей Молдовы и Валахии - сложить полномочия. С перерывами она длилась шесть лет. Население Молдовы, Валахии, Сербии и Болгарии, надеясь освободиться от турок, поддерживало русские войска. В Молдове под командованием полковника Г.Кантакузино к весне 1807 года были сформировано три пехотных и три кавалерийских полка. Только на первом этапе войны в 1806-1809-м число волонтеров из обоих княжеств достигло 20 тысяч.

С весны 1811 года действиями русских войск руководил российский полководец М.И.Голенищев-Кутузов. Переговоры о мире с турками начались после поражения Турции под Рущуком (город Русе, Болгария) и окружения большей части войск у Слободзеи. Благодаря этому Дунайская армия была переброшена на западные границы России, а Турция вышла из союза с Францией. Мир был заключен за 26 дней до начала вторжения Наполеона в Россию.

Бухарестский мир

Бухарестский мирный договор был подписан 16 (28) мая 1812 года в Бухаресте Кутузовым и Ахмедом-пашой. Он состоял из 16 гласных и двух секретных статей.

Согласно 4-й статье Порта уступала России восточную часть Молдавского княжества. Остальная часть осталась под турками. Граница между Россией и Портой прошла по Пруту. Также договор обеспечивал привилегии Дунайских княжеств – будущей Румынии.

После заключения мира был издан манифест о выводе русских войск из запрутской Молдавии. В течение года жители с обоих берегов Прута могли переселяться по собственному желанию на турецкую и русскую территорию. В этот год последовало много продаж и обменов поместий. Из-за Прута только к 1820 году бежало около 9 тысяч молдавских крестьян.

Бессарабия в 1812 году

Территория Бессарабии в античности была пограничной между дако-фракийскими племенами и кочевниками – скифами, затем сарматами. В III веке сюда пришли готы, в конце V века – авары, потом болгары, в конце I тысячелетия - славянские племена уличей и тиверцев. Эта территория подчинялась Галицкому княжеству, в середине XIV века вошла в состав Молдавского княжества, которое после смерти Штефана чел Маре стало вассалом Оттоманской Порты.

До 1812 года Бессарабия делилась в административном отношении на три части. Первая, турецкая, - райи с крепостями Хотин, Бендеры, Аккерман, Килия Измаил с предместьями и селами – управлялась турецкими пашами. Вторая – Буджак (будущие Аккерманский, частично Бендерский и Измаильский цинуты) – была владением татар, вассалов турок, которые в 1806 году были выселены в Крым. Третья, центральная, часть - Сорокский, Оргеевский и Кишинёвский цинуты - подчинялись молдавскому господарю.

В 1818-1828 годах Бессарабия была областью и управлялась молдавскими боярами. Здесь сохранялись местные административное устройство, законы и обычаи. Однако из-за жесточайшей коррупции бояр к управлению пришли российские чиновники. С 1873 года Бессарабия стала губернией Российской империи.

Экономический взлет в составе России

Бессарабия перестала платить дань Порте, а ее экономика перешла от феодализма к капитализму. Навсегда прекратились частые набеги татарских орд. Через Одесский порт предприниматели получили возможность экспорта товаров, что включило Бессарабию в систему мировой экономики. Начало расти земледелие, было освоено громадное количество пустующих земель.

К 1812 году в Бессарабии было всего 256 (по другим данным 140) тысяч жителей. Они были на три года освобождены от уплаты налогов и на 50 лет - от воинской повинности. Льготы предоставлялись и новым поселенцам. Сначала на свободные земли устремились жители Украины и России. В 1817 году царское правительство запретило помещикам разыскивать здесь беглых крестьян. В итоге к 60-м годам в Бессарабии жило уже около 300 тысяч украинцев и русских.

Бессарабия привлекла болгар, сербов, гагаузов, уходивших от турецкого гнета, а также немцев из Пруссии, переселенцев из Греции и Польши. Россия превращала Бессарабскую область в образцовый край, который манил народы Балканского полуострова, боровшиеся против турок. В 1816 году здесь жило около 11 тысяч болгар и гагаузов, в 1841-м – уже свыше 64 тысяч. С 1814 года восточная часть Буджака стала заселяться немцами, число которых к 60-м годам достигло 26 тысяч.

Рост населения Бессарабии шел очень быстро: В 1830 году – 470 тысяч, в 1850-м – 873 тысячи, в 1856-м - 990 тысяч. За 60 лет население России возросло вдвое, а население Бессарабии за 50 лет (1812-1861-й) – вчетверо. Для сравнения: в Молдавском княжестве за 212 лет (1591-1803 годы) население увеличилось менее чем в три раза – с 300 тысяч до 700 тысяч.

По переписи 1897 года в Бессарабской губернии было 1 993 436 жителей, молдаван - 47,6 процента, украинцев - 19,6, евреев – 11,8, русских – 8 (60 процентов - служащие), болгар - 5,3, немцев - 3,1, гагаузов - 2,9. В Кишиневе было 108 796 жителей, среди горожан 37,2 процента составляли евреи, 24,4 - русские, 15,8 – украинцы, 14,2 – молдаване.

С 1860 по 1900 годы посевные площади выросли в 2,5 раза, сбор зерновых – более чем втрое. В 30-х годах из Бессарабии начали вывозить хлеб, в начале 60-х его ежегодно экспортировали до миллиона пудов. К 1845 году Бессарабия занимала второе место по величине посевной площади и первое по валовому сбору зерна среди губерний Новороссии, к 1905 году здесь на душу населения приходилось вдвое больше собранной пшеницы, чем в европейской России. Словом, для экономики края присоединение Бессарабии к России имело прогрессивное значение.

Россия – за объединение Дунайских княжеств

А что в это время происходило за Прутом?

Дунайские княжества и Трансильвания, возникшие в Средние века, после завоевания Оттоманской Портой Валахии и Молдавии вместе стремились к независимости от турецкого вассалитета. Помочь этому могла только Россия, Европа же поддерживала Оттоманскую Порту.

В ходе русско-турецкой войны 1828-1829 годов – через 17 после того, как Бессарабия освободилась от турок! - Молдавия и Валахия получили всего лишь автономию. Турки оставались хозяевами этих территорий, хотя потеряли право вмешиваться во внутренние дела княжеств.

Русские войска под командованием генерала П.Д.Киселева оставались в Дунайских княжествах на время проведения реформ, укрепивших автономию последних. Под руководством Киселева были созданы парламенты княжеств (аdunarea оsteasca) и конституция, которая потом легла в основу первой конституции Румынии. Именем генерала до сих пор называется главная магистраль Бухареста – шоссе Киселева. Румыны никогда не ставили вопрос о его переименовании. Здесь помнят и о том, что расположенный в центре Бухареста сад Чишмиджиу некогда был болотом, которое превратил в цветущий оазис русский генерал Киселев, много сделавший для благоустройства столицы будущей Румынии.

В 1834 году на смену Киселёву в Валахии пришёл господарь Александр II Гика, а в запрутской Молдавии - Михаил Стурдза. Оба соперничали с созданными парламентами, но вернуть всю полноту власти не смогли: благодаря преобразованиям Киселева возникли условия для развития демократии. Фактически Дунайские княжества с 1829 года находились под контролем Российской империи. Россия способствовала процессу их объединения с целью создания государства Румыния.

Унионистское движение ширилось из года в год. Примечательно, что в ходе революции 1847 года петиция о необходимости объединения была написана в Яссах в гостинице «Петербург». Господарь Молдовы Михаил Стурдза направил туда войска и провел аресты. Но это не остановило молдавских и валашских революционеров. В Валахии 11 июня власть перешла в руки восставших, парламент обсуждал вопрос об объединении, однако бояре были против. Восстания начались и в Трансильвании.

Турция вместе со всей Европой боролась против революции. 19 июля в Валахию вошла турецкая армия. Россия в ответ ввела свои войска. В результате была подписана Балто-Лиманская конвенция, и позиции России значительно укрепились. Это стало одной из причин Крымской войны, которую Россия проиграла.

После этого на Парижском конгрессе было решено лишить ее прав протектората в Валахии и Молдавии.

У идеи объединения больше не было сильных сторонников: Европа поддерживала Турцию. Но революционеров поддержала Франция. Здесь обосновалось большое число эмигрантов-унионистов. Именно тогда в княжествах стала популярна французская культура, что оказало огромное влияние на формирование румынского языка.

Однако игнорировать идею объединения распадающаяся Турция уже не могла. Было решено провести голосование жителей княжеств по выборам специальных органов управления. Турция и Австро-Венгрия поддержали противников унионизма, которых было немало. Списки избирателей подделали. 7 июля 1857 года в Молдавии выборы прошли в обстановке бойкота населения. Назначили новые. В сентябре того же года выборы прошли и в Валахии. К концу сентября действовали так называемые диваны, в которых абсолютное большинство мест получили унионисты. Всего прошло по семь заседаний диванов в каждом княжестве. На последнем заседании в Молдавии Михаил Когэлничану предложил проект резолюции об объединении с учреждением монархии во главе с представителем одной из европейских династий.

Европа против Румынии

В 1858 году в Париже на заседании представителей великих держав была принята Парижская конвенция об устройстве Дунайских княжеств. Валахия и Молдавия остались отдельными государствами-вассалами Османской империи при коллективной «гарантии» великих держав. Органический регламент, введённый при Киселёве, частично замещался конвенцией великих держав.

Все это было выгодно Британии и Франции, которые хотели усилить своё влияние на Балканах и в распадающейся Османской империи. Лондон и Париж были против независимого государства Румыния. После этого унионисты обоих княжеств решили консолидироваться и вести борьбу своими силами.

В 1859 году, перед очередными выборами монархов Валахии и Молдавии, национальная партия Молдавии предложила избрать господарем не представителей династии Стурза, а Александру Иоана Кузу. После этого унионисты Валахии выдвинули его же кандидатом на объединенный румынский престол. 24 января в Бухаресте под давлением многотысячного митинга Куза был избран господарем Валахии. На престол Молдавского княжества он вступил позже - 17 марта.

Турция, Британия, Франция и Австро-Венгрия не признали выборы. Австро-Венгрия опасалась, что объединение будет примером для румын Трансильвании. И вот турецкие войска начали стягиваться к границе, за ними потянулись австрийские… Молодому государству угрожала двойная интервенция. Войны удалось избежать благодаря дипломатическому вмешательству России и Франции.

Малое объединение

В 1861 году Османская империя признала существование Объединённого княжества Валахии и Молдавии. Но Румынское государство было вассалом Турции до 1877 года, пока не провозгласило независимость и было признано Сан-Стефанским и Берлинским договорами.

В 1881 году на основе княжества было сформировано королевство Румыния во главе с Каролем I. Позже возникла Социалистическая Республика Румыния, а затем и Республика Румыния. Эта страна с тех пор ни разу не теряла государственности.

Объединение Валахии и Молдавии без Бессарабии известно как Малое объединение - Mica Unire.

Великое объединение

Присоединение Трансильвании к Румынии носит название Великого объединения 1918 года.

Началось оно 1 декабря 1918 года в ходе распада Австро-Венгрии, когда на съезде румын в городе Алба-Юлия делегаты приняли решение о вхождении венгерской Трансильвании в состав королевства Румыния.

Вхождение сепаратно настроенной по отношению к Венгрии Трансильвании в состав Румынии, социалистический переворот в самой Венгрии, территориальные споры венгров и чехословаков привели к началу чехословацко-венгерской войны. В 1919 году в Трансильвании открылся румынско-венгерский фронт, а летом того же года румыны достигли Будапешта. Социалистическое правительство в Венгрии пало. После подписания Трианонского договора, в котором документально закреплялись распад Австро-Венгрии и поражение Венгрии в Первой мировой, Трансильвания окончательно вошла в состав Румынии. 7 декабря румынские войска пересекли границу с Австро-Венгрией южнее Брашова, в тот же день они заняли города Клуж-Напока и Турда. К началу 1919 года вся Трансильвания контролировалась румынскими войсками.

В 1918-м в состав Румынии вошли также Бессарабия и Буковина. Однако в июне 1940 года Румыния была вынуждена уступить Бессарабию Советскому Союзу. Так возникла Молдавская ССР.

Исторический смысл событий 1812 года

О значении Бухарестского мира 1812 года спорят до сих пор. Унионисты оценивают присоединение Бессарабии к России как аннексию, приведшую к разъединению румын. Молдовенисты полагают, что с точки зрения международного права все было законно и что в итоге молдаване выиграли: они первыми освободились от турок и создали свою государственность.

Историк Сергей Назария:«Никто договор 1812 года не оспаривал, более того, народ, вся элита, боярство, интеллигенция и духовенство стремились к тому, чтобы Бессарабия была включена в состав России. Западная часть Молдавии не вошла в состав России и пострадала. Об этом много свидетельств и документов».

Владимир Брутер, эксперт международного института гуманитарно-политических исследований: «Договору 1812 года придается слишком большое значение. У соглашения фактически не было второго субъекта. Молдавское княжество не было субъектом, поскольку входило в состав Турции и права голоса не имело. На тот момент присоединение не имело никаких политических последствий. Против него никто не возражал, потому что никакой ценности у этой территории не было. Только войдя в состав России, Бессарабия обрела экономическое значение. Эта территория никогда не была этнической: ни в 1812-м, ни в 2012-м не была территорией ни одной этнической группы. Договор 1812 года в этом смысле просто безадресен. Молдова существует как государство и де-юре, и де-факто. Молдова никогда не была и никогда не будет Румынией. Молдова никогда не была и не будет в каком-то смысле Россией. В составе СССР Молдова стала экономической державой и по возможностям, и по количеству населения. За 20 лет пребывания в Румынии Молдова перестала быть экономическим субъектом как таковым. Бессарабия в Румынии всегда была местом, которое дискриминировалось в ущерб остальным территориям. В СССР все было наоборот. Разница сводится к тому, что без российской экономической мощи Молдавскому государству очень трудно».

Состоится ли, в конечном счете, объединение Республики Румыния и Республики Молдова? На этот вопрос никто сегодня не может ответить. Чему учит нас история? Только одному: что политики никогда не спрашивают мнения народа.