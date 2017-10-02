Как устроен бизнес «нищих»

Владислав Бордеяну

Зачастую под видом нуждающегося человека, который просит милостыню, выступает настоящий профессионал, а за ним стоит криминальная группировка.

Нам кажется, что, подавая женщине с ребенком в подземном переходе или инвалиду на улице, мы совершаем акт милосердия. Но помогаем ли мы им таким образом? Редко, когда мы задумываемся о том, какова их реальная жизнь, что стоит за этим нищим «бизнесом». Подавая нищим, мы часто поддерживаем торговлю людьми, эксплуатацию инвалидов и рабский труд, финансируем криминальную среду. Несмотря на то, что народ стал меньше давать денег, бизнес попрошаек продолжает процветать.

Просто бизнес

В этом бизнесе на учете каждый гражданин. У всех есть своя норма сдачи денег хозяину, меньше которой нельзя выполнить. Нельзя также собранные деньги забирать себе и прятать, иначе могут покалечить. Хозяева тратят на содержание своих рабов не много - только на питание. На лекарства не дают. Чем жалостливее будет выглядеть нищий, тем больше ему подадут.

Но возникает вопрос - почему некоторые люди легко соглашаются попрошайничать, оказываются в другой стране, а те, кто уже находится в рабстве, не пытается сбежать? Эксперты отмечают, что, будучи в стрессовом состоянии, без документов и под давлением, некоторые люди впадают в некий анабиоз. Кто-то впоследствии будет искать себе оправдание. А те, кто вербует, чаще всего обманывают, предлагают хорошие условия работы и завышенную зарплату.

Очень часто в этом бизнесе замешены цыгане. Многие из нас видели, как женщины-цыганки с маленькими детьми ходят по подъездам и просят подать одежду, еду, деньги. Возможно, у них и есть деньги, но попрошайничество для них – профессия.

Помогать ли попрошайкам?

В России в настоящее время примерно 40% рабов приходится на «нищую» мафию. А в самой Москве насчитывается несколько сотен «хозяев», каждый из которых содержит от четырех до восьми рабов. Старушку или инвалида для попрошайничества можно найти за 50 тыс. рублей (15 тыс. леев). Младенцев продают «мадоннам» за 60-100 тыс. рублей. Статистика показала, что в последние годы число попрошаек в России увеличилось. Причем 90% из них - роддом из Украины, большинство - из Одесской области, где действует диаспора молдавских цыган. Они предлагают своим жертвам работу, например, в магазине или ухаживать за пожилым человеком, ребенком. Потом у них забирают документы и принуждают попрошайничать, требуя заработать $10-15 тыс. Зоны влияния между существующими преступными группировками поделены ещё с 1990-х годов. Большей частью бизнеса владеют астраханские и молдавские цыгане.

Этот факт подтвердили и в Генеральном инспекторате полиции. За 8 месяцев 2017 г. в России было обнаружено восемь взрослых попрошаек из Молдовы, из них - трое мужчин. В ведомстве признают, что Российская федерация занимает первое место, куда привозят и молдаван как для работ на стройке, в сельском хозяйстве, так и для попрошайничества. Также граждан Молдовы продают в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кипр, где их принуждают заниматься проституцией.

- Это связано с тем, что Молдова - слабо развитое государство. В настоящее время появилась новая тенденция: цыгане из Молдовы вербуют жертв из стран СНГ и эксплуатируют их на территории Российской Федерации. Также в течение того же периода было выявлено три случая эксплуатации детей. В ходе рейда было выявлены шесть девочек в возрасте 12-17 лет, которые занимались попрошайничеством. Как показывает опыт, большинство детей - из социально уязвимых семей, лишенные родительской опеки. Поэтому им ничего не остается, как выживать, - сообщили в полиции.

Психологи же отмечают, что занятие попрошайничеством в раннем возрасте формирует комплекс неполноценности и паразитарную жизненную позицию.

Есть такая профессия - нищий

1.«Инвалиды войны». Любят одеваться в военную форму, выдают себя за раненых и контуженных, даже если потерял конечности «по пьяни». По мнению врачей, раны, которые они демонстрируют, чаще всего напоминают увечья, полученные при обморожении на морозе. Настоящих ветеранов немного, но они есть. В последние годы их практически не видно. Может, потому что полиция их разгоняет, а на костылях далеко не убежишь.

2.«Мадонна» с младенцем. Это - женщины с ребенком или беременные, которые чаще всего используют подушку, а «матери» приносят кукол. Гораздо хуже, когда они используют живого ребенка. Вы когда-нибудь видели, чтобы ребенок долгое время сидел спокойно? А для того, чтобы он вел себя тихо, малыша накачивают снотворным или спиртным. С одним и тем же ребенком они долго не ходят. Дети чаще всего похищенные или добытые другим незаконным путем. Если попросить документы на ребенка, то такая «мать» вряд ли сможет их показать.

3. Бабульки - «божий одуванчик». Эти безобидные люди чаще всего выпрашивают деньги «ради Христа» на хлеб и лекарства. Всегда скажут «спасибо» и перекрестят.

4. Ради Христа. Люди, которые заходят в общественный транспорт с иконами и, просят милостыню чаще всего на сложную операцию ребенку. Имя Бога могут упоминать через каждое произнесенное слово.

5. Любители животных рассчитывают пробить на жалость к животным. Деньги просят обычно просто на корм. Также накачивают животных снотворным, т.к. они не могут долго сидеть в коробке спокойно. После «работы» ненужного котенка или щенка могут выбросить.

5. Инвалиды. Самая распространенная группа попрошаек. Они специально подворачивают рукава или брюки, если у них отсутствуют конечности, чтобы люди видели это и сострадали.

6. Алкаши. Не состоят ни в каких группировках, чаще всего такая работа для них одноразовая. Просят только, когда им нужна очередная доза спиртного. Выпив, они засыпают в парке или на остановке.

7. «Родители больных детей». Эти люди заходят в общественный транспорт с плохими ксерокопиями и фотографиями детей, срочно нуждающихся в платных операциях и лекарствах.

8. Нормальные люди, которые попали в сложную ситуацию и действительно нуждаются в помощи. Таких только 0,1%. Чаще всего можно встретить тех, кто косит под них, рассказывая, что у них украли документы, нет денег на дорогу домой и т.д.

Точка

Сотрудники Центра по борьбе с торговлей людьми ежедневно анализируют соответствующий феномен как на территории Кишинева, так и на всей территории страны. Точной статистики, сколько людей побирается на улицах Кишинева, нет и она очень скупа. По данным Генерального инспектората полиции, в результате рейдов в Кишиневе был установлен миграционный характер (с одного района в другой) группы из 43 человек.

Из общего числа выявленных лиц 20 – мужчины, 21- женщина и двое подростков в возрасте 12-13 лет. Больше всего попрошаек сконцентрировано в центре Кишинева, где были идентифицированы 30 человек. Каждое место закреплено за отдельным нищим. Их постоянно можно увидеть возле церкви Св. Феодора Тирона, на пересечении улиц Чуфля-Букурешть, бульвара Штефана-чел-Маре – ул. Измайловская, в подземном переходе, возле магазина ЦУМ (Unic), на Центральном рынке, автовокзале, между улицами Пушкина и Измайловской.

Несколько «рыбных» мест есть на Ботанике, где орудуют шесть попрошаек - ул. Христо Ботева - Дачия, бул. Дачия – Куза-Водэ, рынок «Золотая осень», торговый центр ELAT и ближайшая церковь. Такие места есть и на Рышкановке, где попрошайничают четыре человека. Их чаще всего можно встретить в подземном переходе у Цирка и возле магазина Pan-Com. Три человека – в секторе Буюкань: в переходе на ул. Ион Крянгэ и на ул. Б.Бодони. Из 43 человек, которые занимаются попрошайничеством, только пятеро не имеют постоянного места жительства.

Летом молдавские СМИ сообщали, что в центре столицы была задержана банда из двух десятков малолетних беспризорников-попрошаек в возрасте 13-17 лет. Дети съехались из разных районов Молдовы. Среди них были и коренные жители Кишинева. Задержанных в ходе рейда детей передали по месту жительства родителям, известив об этом и местные органы опеки.

Мафия «нищих»

По словам председателя Федерации национальной борьбы «Воевод» Николая Паскару, в министерстве внутренних дел идут по пути наименьшего сопротивления, от их работы практически незаметно каких-то хороших результатов. В 2016 г. Федерация совместно с членами молодежного правительства Республики Молдова, Национальным альянсом YMCA-Moldova и Фондом экологического развития ECODAVA обратилась к министру внутренних дел Александру Жиздану за помощью после того, как убедились, что их акция «Горячий обед, теплое слово» для бродяг и попрошаек, стоящих на улице в зимний период, большинству нищим мешает попрошайничать.

- Попрошайничество - негативный феномен в обществе. К сожалению, эта криминальная деятельность в нашей стране очень хорошо организована, - говорит Николай Паскару. - Инвалидов, стариков используют в качестве приманки для криминальной структуры. Наш опыт показал, что, в основном, этим занимается мафия, создав целую индустрию. С нашей помощью в прошлом году было задержано несколько группировок. В течение трех месяцев был заметен результат, и попрошайки почти исчезли. С некоторыми были проведены разъяснительные беседы, кого-то удалось трудоустроить. Но сегодня они снова появились. Полиция этим вопросом не занимается. А может, полицейские «крышуют» бездомных уличных рабов? Неизвестно, в чем проблема, но они позволяют этому явлению существовать. Кроме того, «работая» на проезжей части, попрошайки создают аварийную ситуацию. А если неопытный водитель заденет такого просящего? Кто за это будет отвечать? Уже за это их можно оштрафовать и задержать на 15 суток. Без строгости закона мы не построим нормальное государство. Должны быть дисциплина и закон, который нужно соблюдать.

Видео, где девушка попрошайничает на дороге, притворяясь инвалидом.

- Мы много говорим о европейской стране, столице, но иностранцы в первую очередь обращают внимание на большое количество людей, просящих милостыню, - продолжает собеседник. - Ко мне приезжают гости из-за границы и задают вопрос - почему дети или инвалиды попрошайничают на улице? Почему они в такой ситуации, им нечего кушать? Нам приходится объяснять, что это - организованная криминальная деятельность.

Правительство в лице министерства здравоохранения, труда и социальной защиты не должно быть безразличным к проблеме нищих. Центры, которые есть, заняты другими делами. Полиция не хочет с ними работать. Кишинев превращается в столицу для рабов XXI в., которые занимаются попрошайничеством. Бывали случаи, когда у женщин-«матерей», не было документов на детей. А если их украли в другом регионе? Для этих людей нет моральных ценностей. Также есть случаи, когда вербуют кадры для «работы» в других странах СНГ. Калек из России привозят в Молдову, чтобы они зарабатывали деньги. Также сюда на заработки приезжают и румынские цыгане.

Люди привыкают, когда им часто подают деньги. Таким образом их приковывают к улице. Есть мнение, что лучше угостить «нищего» яблоком, бутербродом, но не давать деньги, которые уходят в мафиозные, контрольные структуры, они и держат этих людей на улице. Не будь подаяний, давно бы умер этот бизнес, а не дети, которых накачивают снотворным или спиртным. На это нужно смотреть не с умилением, а с ужасом и сообщать в полицию.

Как выявить профессионала?

Психологи отмечают, что человек, который действительно нуждается в помощи, ведет себя застенчиво, чувствует неловкость. Профессиональные нищие не просят, они требуют: «Дай денег»!

- Профессионалы регулярно сидят на улицах, - рассказывает Паскару. - Они избивают других, если те приходят на их место. Профессиональных нищих все уже знают в лицо. Сегодня он - в инвалидной коляске, а завтра – без нее. Каждый день они стоят в одних и тех же переходах, на одних и тех же местах. Пенсионер, у которого действительно не хватает денег на коммунальные услуги, попрошайничать будет. Он попытается что-то продать, но не пойдет просить.

Всегда, когда в государстве слабое правительство, появляются проститутки, попрошайки, беспризорники. Я понимаю, что у них серьёзные проблемы – «пилить» гранты, но нужно и обществом заниматься, потому что мы стакиваемся с этой ситуацией каждый день. Федерация «Воевод» неоднократно писала письма, участвовала в социальных проектах, обращая внимание власти и общества на этот феномен. Но мы видим, что на нас не реагируют. Однако очевидно, что нужно начинать наводить порядок с городских улиц, - уверен активист.

Не такие уж они бедные и несчастные

Если вы действительно хотите помочь человеку, эксперты советуют поинтересоваться, что с ним произошло, и, если ему нужна помощь, можете предложить купить ему еду. Если попрошайке помощь не нужна, она просто уйдет от ответа и попросит ей не мешать. Тут очевидно, что перед вами никакой не страдалец, а профессионал, который зарабатывает деньги, вы же ему мешаете.

Тем не менее, несмотря на то, что в бизнесе «нищих» есть рабство, некоторые попрошайки отказываются от помощи. Причина в том, что они осознанно идут на этот шаг. Другая причина - они никогда не «работают» одни. За ними все время наблюдают криминальные элементы, которые следят за безопасностью попрошайничающих инвалидов и цыган. Но многие отказываются от идеи бежать, т.к. порой просто некуда. Нет крыши над головой. Но как уже показывают наблюдения, те, кто подает милостыню, чаще всего сами нуждаются в деньгах, иногда даже больше, чем те, кому они подают.