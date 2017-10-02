Как Плахотнюк будет «закатывать в асфальт» политических оппонентов, или Стратегия пяти «Д»

Официальный старт выборам в молдавский парламент еще не дан, но основные политические игроки уже делят портфели. Названы даже те, кто займет главные государственные должности после выборов 2018 г. Видение ДПМ озвучил Мариан Лупу. Майе Санду предложено кресло спикера парламента, а Влад Плахотнюк, наконец, исполнит свою мечту и станет премьером. Распределение других важных государственных должностей и функций, конечно, потребует всесторонних обсуждений. Но главное - победители еще не начавшейся кампании уже определены.

Так что же выходит? Никакой интриги, никаких сюрпризов, никакой борьбы и предрешенный итог? Или перед нами блеф демократов, которые как смерти боятся поражения на грядущих парламентских выборах?

Для граждан страны это достаточно неожиданный поворот, так как подобные циничные заявления их превращают в ничего не значащую массу статистов, так сказать, политическое «быдло». В данной связи возникает важный вопрос: можно ли исходя из того, что мы уже сейчас наблюдаем, сделать прогноз развития событий и предугадать исход голосования?

Страхи демократов

Существует ряд обстоятельств, которые на самом деле будут диктовать «сюжет» нового электорального цикла.

То, что ДПМ уже озвучила итоги еще не состоявшихся выборов, прежде всего, говорит о сильных страхах, мучающих демократов. Самым точным индикатором служит их стремление изменить избирательную систему. Опросы общественного мнения неуклонно показывали, что ДПМ сможет преодолеть избирательный порог только, если прибегнет к подкупу избирателей, использованию на полную катушку административного ресурса, мощнейшего арсенала СМИ и к манипуляциям со списками избирателей. В честной борьбе у демократов шансов попасть в новый парламент почти не было. Как дамоклов меч над головой режима висит вина за организацию кражи миллиардов из банковско-финансового сектора страны. Их политические соперники, да и все общество, давно «точат ножи» и ждут момента когда, наконец, свершится акт справедливости - шайка мошенников окажется за решеткой, а украденные за долгие годы евроинтеграции миллиарды будут конфискованы.

Этот настрой общества демократам хорошо известен. И ситуация, в которой они оказались, продиктовала им стратегию действий.

Единственным шансом уйти от арестов и сохранить власть была смена избирательной системы с введением одномандатных округов. Однако проводить реформу в компании депутатов-перебежчиков было делом опасным. Это могло вызвать серьезное возмущение и внутри страны, и главное – внешних партнеров.

Расчет или просчет?

Отказ Либеральной партии в поддержке идеи вынудил власть начать переговоры с ПСРМ.

С самого начала в этой комбинации просматривался злой умысел демократов.

Во-первых, любые контакты с ДПМ компрометируют оппозиционные силы, а социалисты позиционируют себя именно таким образом. И поскольку ПСРМ имеет пока наибольший рейтинг доверия, то удар по их репутации – это огромная удача для режима.

Во-вторых, получив вожделенные поправки в избирательный кодекс, власть теперь могла спокойно начать «сезон охоты» на ПСРМ и Игоря Додона.

Со своей стороны, социалисты увидели в смешанной системе определенные выгоды. Они получали возможность, наконец, избавиться от своих оппонентов на левом фланге. А также рассчитывали, что накопленный Игорем Додоном политический вес поможет в одномандатных округах кандидатам ПСРМ одерживать победы в первом туре. Возможно, были и иные мотивы.

Однако голосование вместе с ДПМ за переход к смешанной системе оказалось стратегической ошибкой.

1. Как уже указывалось, реформа избирательной системы предоставляет ДПМ шанс удержаться у власти и сохранить контроль над страной.

2. Оставив демократам возможность продолжить свою игру, ПСРМ оказалась в ловушке, так как превратила себя в объект атаки ДПМ. Если ты выпускаешь из неволи голодного крокодила, то первым на кого он нападет, будешь именно ты.

3. Проголосовав совместно с демократами, социалисты сделали себя «мишенью» для критических стрел левой и правой оппозиции. Разве это плюс?

4. Как следствие критики со всех сторон и разочарования людей, социалисты утратили поддержку части электората, для которого сотрудничество с ДПМ - несомненное зло. А граждан, так думающих, судя по опросам, очень много.

5. Социалисты будут обмануты в своих ожиданиях по поводу формирования одномандатных избирательных округов. То, что процесс возглавил Юрие Чокан, который всегда обеспечивает власти нужный результат, уже указывает на то, что игра будет нечестной. Что видно уже сейчас? ПСРМ предложила на заседании Национальной комиссии, чтобы молдавских граждан из-за рубежа в парламенте представляли 10 депутатов, а Приднестровье – 5. И вот издания, близкие к ДПМ, сообщили, что инициативы ПСРМ закончатся пшиком: «у диаспоры может быть один депутат в парламенте, а Приднестровский регион не получит ни одного мандата пока не будет разрешен конфликт». Конечно, решение еще официально не принято, но только очень наивный человек мог думать, что создание одномандатных округов не превратится в инструмент достижения целей режима.

Но что сделано, то сделано. И сейчас всем политическим оппонентам ДПМ следует собраться с мыслями и духом, так как на них двинулся «каток», который никого щадить не станет.

Стратегия пяти «Д»

Действия ДПМ сразу после того, как было принято решение о реформе избирательной системы, уже дает нам представление о том, какой будет стратегия этой партии в предвыборный период.

Безусловно, формирование положительного образа Влада Плахотнюка и ДПМ будет важной задачей, но не основной. Потому что неимоверные усилия пиарщиков и огромные деньги не дают ожидаемого эффекта. Вбросы, вроде намека на встречу Плахотнюка с Путиным в Турции, вызывают смех и добавляют негатива. Общество понимает, что нет у СМИ столько «белой» краски, чтобы справится с задачей.

Словом, главным в стратегии демократов должно стать другое. Нужно рейтинги конкурентов опустить до уровня ДПМ, и тогда те, кто попадут в парламент, не будут иметь никаких преимуществ перед демократами. А если добавить к партийной квоте одномандатников, избранных в качестве «независимых» кандидатов, то ДПМ сможет вновь получить контроль над государством.

Таким образом, все усилия демократов должны быть направлены на реализацию стратегии пяти «Д» (дискредитация, деморализация, депортация, дробление, дестабилизация).

Дискредитация

Игорь Додон стал главной мишенью программы дискредитации оппонентов. И внутри страны, и за ее пределами спикер парламента и председатель правительства все делают, чтобы представить президента человеком, от которого ничего не зависит, а что его слова - пустая болтовня. Они демонстративно не приходят на заседания ВСБ, торпедируют все его законодательные инициативы и возвращают без обсуждений президенту для уже обязательного промульгирования.

На днях, в Румынии, Андриан Канду принес властям соседней страны извинения за высказывания Игоря Додона, пояснив, что молдавский президент «лишен дипломатичности, воспитанности и благоразумия».

В «пустое место» превращали Игоря Додона все резонансные события, связанные с приездом Дмитрия Рогозина и объявлением его персоной нон грата, а также эпизод с отправкой молдавских военных на учения НАТО. Тогда же главу государства предупредили, что скоро армия его не будет признавать в качестве главнокомандующего.

СМИ, а также политические «шестерки» ДПМ постоянно обвиняют Додона в государственной измене.

Но одним из самых убойных средств будет тезис о том, что Додон находится на службе Плахотнюка. У граждан должно возникнуть убеждение, что проголосовав за Додона, он поддерживает Плахотнюка. Так не лучше ли сразу проголосовать за демократов?

Любопытно, что кампания по продвижению этой идеи уже запущена. Эксперты, представляющие интересы Запада, заявили, что Плахотнюк и Додон находились вместе в момент объявления результатов президентских выборов 13 ноября 2016 г. И следует ожидать, что в дальнейшем Додона накроет целое цунами такого рода фейковых новостей и «разоблачений». И отмыться от информационной «грязи» будет очень сложно.

Депортация

Для других политических лидеров, представляющих особую опасность, используются иной арсенал средств. Сейчас каждого молдавского пользователя при вхождении во Всемирную паутину встречает баннер с вопросом: «Кем является Ренато Усатый: молдавским политиком или российским бандитом?» Рекламу якобы разместила некая группа «независимых» журналистов и юристов, ведущих собственное расследование.

Уголовные дела заводятся и против активистов «Нашей партии». Демократы упорно навязывают обществу идею, что «Наша партия» - это всего лишь «преступное сообщество».

Точно также действуют против любых неугодных режиму людей. Вспомним партнеров Влада Плахотнюка по бизнесу, правозащитницу Анну Урсаки, лидера партии «Наш дом- Молдова» Григория Петренко. Всех этих людей вынудили покинуть Молдову. Против них используется тактика «добровольной депортации». Изгнание из страны оппонентов - важный пункт стратегии демократов.

Деморализация

Уничтожением боевого духа оппозиции, стравливанием политических противников друг с другом и их маргинализацией занимается целая армия слуг демпартии. В СМИ олигарха они предстают политологами, аналитиками, «экспертами», блогерами и т.д.

После митингов оппозиции, в эфире одного из телеканалов, принадлежащих Плахотнюку, «политологи» набросились на организаторов протеста. "У оппозиции нет никакого проекта, никакой программы, только скрытые мотивы. В этом случае это означает сдаться и взять противоположное направление, на Москву", - констатировал Петру Богату.

«Их никто не слушает, у них нет никакого сообщения, ни у Майи Санду, ни у остальных. Они не занимаются реальными вещами» - возмутился писатель Андрей Стрымбяну.

Вбить клин между оппозиционными партиями – другая стратегическая цель ангажированных «экспертов». И вот в телеэфире мы уже наблюдаем, как аналитики разводят PAS и платформу DA. Виктор Гурэу и Корнелиу Чуря утверждают, что Андрей Нэстасе является обузой для Майи Санду. Один аналитик говорит, что Андрей Нэстасе осознает, что без «локомотива» у него нет шансов быть избранным в Парламент. Другой – что Майя Санду не заинтересована в слиянии и сближении с DA, потому что она ничего не выиграет от этого.

Деморализовать Майю Санду, а заодно и дезориентировать ее электорат было целью уже упоминавшегося заявления Лупу о неизбежном сотрудничестве в будущем парламенте ДПМ и PAS. И это притом, что Майя Санду и ее партия пока не определилась с участием в выборах.

Дробление

Раскол политических сил на левом и правом фланге - главная предпосылка, позволяющая демократам добиться своей цели.

1. Геополитика вновь станет непреодолимым препятствием в объединении оппозиционных партий. Запад не может допустить, чтобы на парламентских выборах победили пророссийские силы. Поэтому будет всячески препятствовать сценарию объединения левого и правого флангов оппозиции. А ДПМ воспользуется ситуацией для углубления раскола в партийных рядах и обществе.

2. С помощью подкупа, шантажа и компромата демократы попытаются «взорвать» партии изнутри. Скрытые «агенты влияния» будут вносить в работу организаций разброд и шатания, продвигать ошибочные решения и ходы в возникающей обстановке. Под разным соусом в партийные списки ДПМ будет проталкивать своих людей. Эта практика хорошо зарекомендовала себя в истории с ПКРМ.

3. Для сталкивания конкурентов будут использованы публикации «прослушки», электронной переписки, «журналистские разоблачения» и весь традиционный арсенал «черного пиара».

Дестабилизация

Имея в виду ситуацию, в которой находится ДПМ, следует ожидать, что власть ради достижения своих целей прибегнет к любым средствам для обострения обстановки.

Это могут быть и мелкие провокации, но более вероятны масштабные политические события.

Перечислим некоторые возможности.

1. Противостояние в связи с инициативой ПСРМ перейти к президентской форме правления.

2. Импичмент Игоря Додона.

3. Противостояние с РФ и разжигание русофобских настроений. Сегодня это как мед для западных покровителей ДПМ. Купился на лжепатриотические действия властей и местный контингент, которому очень хочется показать Москве «кузькину мать».

В данной связи следует ожидать нагнетания напряженности и в Приднестровье, вокруг российских миротворцев.

Один против всех, а все против одного?

Помешать демократам в реализации стратегии пяти «Д» и «закатыванию политических оппонентов в асфальт» могут только экстраординарные действия оппозиционных сил.

Вопрос в том, способны ли они на это?

Сергей Ткач