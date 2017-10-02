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Общество
Пенсионеры старше 75 лет получат материальную помощь от государства
02.10.2017

Пенсионеры в возрасте старше 75 лет получат материальную помощь от государства по случаю Международного дня пожилых людей. Всего на эти цели из Республиканского фонда социальной поддержки населения выделено 7,1 млн. леев.

В муниципии Кишинэу единовременные выплаты в размере 500 леев получат 1800 пожилых людей, чья пенсия не достигает 1300 леев, и которые в этом году не получали материальной помощи от государства.

В населенных пунктах по стране количество получателей и размер помощи будет определяться Административным советом территориального фонда социальной поддержки населения.

Столичные пенсионеры могут получить деньги в филиалах КБ «Молдинконбанк», начиная с понедельника, 2 октября. Пожилые из районов страны должны обратиться в отделения ГП «Почта Молдовы» в течение недели.

По данным Государственного бюро статистики, в начале этого года в нашей стране было 16 787 пожилых людей в возрасте более 75 лет


 
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