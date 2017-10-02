ФК «Шериф» одержал победу в игре с кишинёвским «Зимбру»

Тираспольский футбольный клуб «Шериф» сегодня переиграл на выезде кишинёвский «Зимбру». Встреча окончилась со счетом 1:2 в пользу тираспольчан.

Кишинёвская команда сумела поразить ворота «жёлто-чёрных» на 15-й минуте (сделал это бразильский полузащитник «Зимбру» Жан Теодоро Собриньо) и долго удерживала минимальное преимущество, передает novostipmr.com

У «Шерифа» до определённого момента мало что получалось, но во втором тайме футболисты заиграли активнее и на 76-й минуте заработали пенальти. Жаиро да Силва был точен – 1:1.

В концовке тираспольчане решили попытаться вырвать не одно, а три очка, и это им удалось. Уже в компенсированное время, перед самым финальным свистком, отличился Зиги Бадибанга.

Эта волевая победа стала для «Шерифа» десятой в нынешнем молдавском первенстве по футболу. Она позволила «жёлто-чёрным» набрать 32 очка после 12 туров и упрочить своё лидерство. Оргеевский «Милсами», идущий в турнирной таблице на втором месте, теперь отстаёт от тираспольчан на 4 балла, а кишиневская «Дачия», занимающая третью строчку, – на 9.