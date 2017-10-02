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Политика
Довыбора в Приднестровский парламент состоялись
02.10.2017

Довыборы в приднестровский парламент можно считать состоявшимися, так как на обоих округах, где они проводились, был преодолён 25%-ный порог явки избирателей.

По данным ЦИК ПМР на момент закрытия участков, на избирательном округе №4 «Ленинский» проголосовало 25,46% избирателей, округе №7 «Первомайский» - 27,81% от числа избирателей, включённых в списки для голосования.

Напомним, места в Верховном Совете освободились после избрания депутатов Вадима Красносельского президентом и перехода Сергея Ханкевича на работу в Государственный таможенный комитет.


 
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