Республика Молдова находится среди стран с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения в мире.

Согласно Докладу о потреблении алкоголя и здоровье (ВОЗ, 2014), в Молдове регистрируется 16,8 л алкоголя/населения в возрасте 15+ лет в год, из которых 10,5 литров незарегистрированного алкоголя (произведенного в хозяйствах).

Потребление алкоголя исключительно среди пьющего населения составляет 25,4 л чистого спирта/жителя в год. Данные представлены Национальным центром общественного здоровья в контексте Национального дня без алкоголя, который отмечается 2 октября, передает IPN.

По данным недавнего опроса, половина учеников 8 и 9 классов употребляли алкоголь в течение последних 30 дней, 7,7% из них отравились до состояния, в котором „шли шатаясь, не могли говорить ясно, рвали или не помнили, что произошло”. Около 38,7% учащихся употребили пять или более порций алкогольных напитков по разным случаям в течение последних 30 дней. Практически каждый второй школьник может легко достать алкогольные напитки, наиболее доступным для учащихся являются коктейли. В возрасте 13 лет или раньше, более половины респондентов попробовали алкоголь, а около 8% из них были в состоянии алкогольного опьянения.

Специалисты обращают внимание на то, что алкоголь вызывает зависимость и провоцирует более 200 различных болезней. Европейский регион Всемирной Организации Здравоохранения имеет самый высокий уровень потребления алкоголя в мире, отчасти из-за высокого потребления в центральной и восточной части континента. Около 70% взрослых в европейском регионе ВОЗ потребляют алкоголь. В среднем, европейцы потребляют 10,7 л, по сравнению с 6,2 л чистого алкоголя в год на душу населения на глобальном уровне.

Врачи отмечают, что около 40-50 % смертей от цирроза печени обусловлены употреблением алкоголя. По данным национальной статистики, в 2016 году в Республике Молдова были зарегистрированы 57,9 (в 2015 году – 60,6) смертей на 100 тыс. жителей, вызванных гепатитами и циррозом печени среди трудоспособного населения и 3,5 случаев (в 2015 году – 4,8) смертей на 100 тыс. жителей, вследствие интоксикации алкоголем.

Национальный день без алкоголя отмечается в Республике Молдова с целью информирования и осознания риска чрезмерного потребления алкоголя для жизни и здоровья человека.