Красносельский: Кризис в Молдове может вылиться во что угодно

"В Молдове - внутриполитический кризис, противостояние между президентом, правительством, парламентом, и это может вылиться во что угодно", - считает президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Как передает "ИНФОТАГ", в интервью "Спутник-Абхазия" в ходе визита в Сухуми он сказал, что Приднестровье "не будет вмешиваться во внутренние дела Молдовы, желая "молдавским коллегам найти консенсус внутри государства".

По его словам, "Приднестровье должно сохранить независимость, как гарантию своей безопасности".

"Мы находимся в непростой ситуации. Приднестровье является заложником геополитического столкновения между Россией и Украиной. Хотя так не должно быть. Кто-то, конечно, спекулирует на этой теме. Кто-то хочет поставить Приднестровье в один ряд с некоторыми новообразованными государствами. Кто-то желает, чтобы Украина полностью блокировала Приднестровье по всему периметру границы", - сказал он, отметив, что "Россия и Украина являются странами-гарантами в формате "5+2", и Приднестровье относится к этим государствам именно, как к гарантам переговорного процесса".

"Россия - наш стратегический партнер и союзник. Мы в угоду ситуации своих друзей не меняем. Приднестровье настроено на добрососедские отношения и с РМ , и с Украиной, но курс мы будем держать на Россию", - подчеркнул Красносельский.

Комментируя предложению Владимира Путина о вводе миротворцев ООН на Донбасс, он сказал, что "миротворческая миссия приживается там, где сами миротворцы по духу, генетически и исторически близки местному населению".

"Так получилось и в нашей республике. Приднестровье и Россия - это одно целое. Мы являемся частью Русского мира. Мы принимаем миротворцев, как своих", - признался Красносельский, отметив, что миротворцы на Днестре "не покинут Приднестровье, поскольку в ином случае - это прямой путь к войне".