«Наша партия»: Режим Плахотнюка развернул геноцид против пенсионеров

Николай ПАВЛОВ

Активисты «Нашей Партии» провели сегодня, 2 октября, флэш-моб перед зданием Главпочтамта в центре Кишинева, протестуя против намерения госпредприятия «Poșta Moldovei» обязать пенсионеров самостоятельно ходить в почтовые отделения за пенсией. По словам вице-председателя «НП» Илиана Кашу, молдавские власти развернули откровенный геноцид в отношении самой социально-уязвимой категории граждан нашей страны.

Объясняя суть акции, Кашу сообщил о решении руководителя ГП «Poșta Moldovei», подконтрольного олигарху Владимиру Плахотнюку, предусматривающего, что пенсионеры смогут получать на дом пенсию за отдельную плату, которая варьируется в зависимости от населенного пункта от 5 до 30 лей. Он подчеркнул, что акция была организована в результате многочисленных встреч с жителями молдавских сел во время поездок руководства «НП» по различным регионам страны.

«Это преступный ход власти, которая намерена экономить на самой уязвимой категории общества. Мы собрались здесь, чтобы передать всему молдавскому обществу - подобные действия со стороны госпредприятия недопустимы», - заявил Кашу.

Вице-председатель «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко назвал верхом цинизма тот факт, что бесплатная доставка пенсий и пособий на дом отменена именно с 1 октября, когда отмечается Всемирный день защиты пожилых людей. В примэриях и почтовых отделениях уже вывешены объявления о том, что пенсионеры должны сами приходить на почту, кроме инвалидов и лежачих больных.

«Подобные решения нарушают Конституцию, предусматривающую, что в Молдове действует рыночная социально-ориентированная экономика. Это решение является антисоциальным и направлено на то, чтобы унижать людей, - отметил политик, назвав его свидетельством того, насколько власть цинична и бессовестна. - Этому цинизму и наглости можно противопоставить одно: нашу способность сопротивляться. «Наша партия» является той самой, которая сопротивляется этому режиму, несмотря на все репрессии по отношению к нашим активистам и сторонникам».

«Фактически мы сегодня передаем требования пенсионеров, - заявила вице-председатель партии Елена Грицко, обратившись к руководству «PoștaMoldove». - Оторвитесь от своих мягких кресел и поезжайте, к примеру, на юг страны в Баймаклию, где я встречалась на прошлой неделе с местными жителями. Посмотрите, как там живут пенсионеры, у которых нет даже сил ходить по два-три километра за пенсией».

«Происходящее в селах - откровенный геноцид против наиболее уязвимых людей в этой стране - пенсионеров. «Наша партия» требует аннулирования этого решения и призывает другие партии и общественные организации присоединиться к этим требованиям», - заявила Грицко.