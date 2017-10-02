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Общество
В столице началась подготовка к Дням вина и Дню города
02.10.2017

Муниципальные власти Кишинева начали подготовку к двум важным для столицы октябрьским праздникам: Дню вина и Дню города.

В последующие две недели в выходные дни дорожное движение в центре столицы в периметре Площади Великого национального собрания будет вновь запрещено, передает publika.md.

И. о примара столицы Нистор Грозаву потребовал от всех муниципальных учреждений активно включиться в подготовку к праздникам. Грозаву подчеркнул необходимость эвакуации мусора из центра города и как можно более оперативного восстановления дорожного движения. Власти Кишинева также уведомили экономических агентов о том, что стенды можно будет устанавливать только в ночное время. 

В проведении Дней вина в Кишиневе примут участие около 45 виноделов.

На День города в столицу приедет 15 зарубежных делегаций. В муниципии пройдут спортивные соревнования, выставки и танцевальные конкурсы. Кульминацией программы станет концерт, который начнется в 18:00.

Национальный день вина состоится 7-8 октября, а День города кишиневцы будут традиционно праздновать 14 октября.


 
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