В столице началась подготовка к Дням вина и Дню города

|
|
...
|
Общество
Муниципальные власти Кишинева начали подготовку к двум важным для столицы октябрьским праздникам: Дню вина и Дню города.
В последующие две недели в выходные дни дорожное движение в центре столицы в периметре Площади Великого национального собрания будет вновь запрещено, передает publika.md.
И. о примара столицы Нистор Грозаву потребовал от всех муниципальных учреждений активно включиться в подготовку к праздникам. Грозаву подчеркнул необходимость эвакуации мусора из центра города и как можно более оперативного восстановления дорожного движения. Власти Кишинева также уведомили экономических агентов о том, что стенды можно будет устанавливать только в ночное время.
В проведении Дней вина в Кишиневе примут участие около 45 виноделов.
На День города в столицу приедет 15 зарубежных делегаций. В муниципии пройдут спортивные соревнования, выставки и танцевальные конкурсы. Кульминацией программы станет концерт, который начнется в 18:00.
Национальный день вина состоится 7-8 октября, а День города кишиневцы будут традиционно праздновать 14 октября.
Обсуждение новости
|