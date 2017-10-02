Президента нельзя принудить к безоговорочному одобрению предложений премьера

Президент Игорь Додон заявил, что глава государства "не может быть принужден к одобрению предложений премьер-министра об отзыве либо назначении на должность тех или иных членов правительства". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом говорится в обращении президента к Конституционному суду в связи с запросом правительства по поводу повторного отклонения президентом предложенного премьер-министром кандидата на пост министра обороны.

Пресс-секретарь президента Ион Чебан сообщил на своей странице в facеbook, что президент страны передал Конституционному суду свое мнение по этому поводу.

Согласно сообщению, глава государства обратил внимание КС на то, что:

1. Прежним составом КС уже были даны толкования положений ст.98, части 6 Конституции РМ, таким образом, нынешнее обращение подлежит возврату заявителю без рассмотрения. В случае проведения Судом заседания с целью повторного толкования положений ст.98, части 6 Конституции, данный факт может быть расценен как доказательство несовершенства системы конституционного правосудия либо вмешательство Суда в исполнение политических заказов;

2. Президент республики не может быть принужден к безоговорочному одобрению предложений премьер-министра. Процедура правительственных перестановок предусматривает активное в ней участие президента, роль которого аналогична роли парламента в момент приведения к присяге правительства;

3. При перестановках в составе кабинета министров или в случае вакантной должности, оценка соответствия законным требованиям кандидата на должность министра проводится президентом РМ. Данная оценка предусматривает определение соответствия должности предложенных премьер-министром кандидатов в плане общей подготовки, опыта в соответствующей области, знаний и навыков, необходимых для конкретной должности, безупречной репутации и морального облика - все это необходимые и неотъемлемые для должности министра условия.

Додон напомнил, в связи с этим, что существует прецедент, при отставке правительства Влада Филата в апреле 2013 г. Конституционный суд постановил тогда, что "противоречит принципам правового государства назначение на руководящие должности лиц, в отношении которых имеются подозрения в неподкупности либо отправленных в отставку по обвинению в коррупции".

"Напоминаем о существовании расследований, доказывающих, что по запросу бывшего премьер-министра Юрие Лянкэ осуществлялось финансирование деятельности его советников через некоторые общественные организации, в том числе господина Еуджена Стурзы, что доказывает обоснованность сомнений в его неподкупности",- отмечается в обращении.

Президент Игорь Додон пригрозил Конституционному суду, что в случае вынесения другого решения по запросу правительства о порядке назначения министров, оно будет расценено как "выходящие за пределы правового конституционного поля, а также противоречащие духу Конституции" и "будет впоследствии пересмотрено другими составами КС".

"Таким образом, незаконные постановления Конституционного суда могут квалифицироваться как узурпация государственной власти - действия, которые не останутся без внимания, а виновные в их совершении лица будут привлечены к ответственности", - подчеркивается в обращении.

Президент принял решение обратиться с разъяснениями своей позиции в КС, после того, как правительство потребовало разъяснений действия президента, повторно отклонившего кандидатуру Еуджена Стурзы на пост министра обороны. Игорь Додон провел совещание по этому поводу, в котором участвовали юристы аппарата президента и Партии социалистов, а также бывшие члены КС и специалисты в области конституционного права.