Такие страны как Молдова должны почувствовать себя поощренными и мотивированными продолжать курс евроинтеграции

«За этот год я опубликовал серию материалов о рисках для будущего Европейского союза, а особенно о тех, которые могут принести выборы в некоторых странах ЕС, вследствие которых к власти могут прийти враждебные ЕС силы.

Я имел в виду парламентские выборы в Нидерландах, президентские и парламентские выборы во Франции и парламентские выборы в Германии», — пишет в своем блоге глава Счетной палаты Республики Молдова, бывший председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Вячеслав Унтилэ.

«Я неоднократно отмечал, что некоторые европейские политические аналитики, используя характерную для спортивных соревнований терминологию, заявляли, что выборы в Нидерландах станут своеобразным четвертьфиналом для будущего Европы, выборы во Франции – полуфиналом, а в Германии – финалом. Теперь, когда прошли выборы в Германии, партии под руководством Ангелы Меркель удалось остаться у власти, а госпоже Меркель – остаться канцлером.

Используя ту же спортивную терминологию, можно заявить, что со счетом 3:0 уверенную победу одержали силы, которые не просто хотят сохранить, но и продолжить курс развития Евросоюза», — отметил он.

По мнению Унтилэ, «эта ситуация не может не повлиять и на Республику Молдова». «Если до недавнего времени были слышны скептически наостренные в связи с будущим ЕС голоса, которые спрашивали, каков смысл в усилиях по сближению Республики Молдова с ЕС, то теперь думаю, что для таких утверждений больше нет оснований. Несмотря на последствия «Брексита», ЕС всему миру заявил о своем единстве и о том, что в странах-членах ЕС есть достаточно сил, приверженных общему будущему ЕС.

Теперь такие страны как Республика Молдова должны почувствовать себя не только поощренными, но и дополнительно мотивированными продолжать курс евроинтеграции. Теперь нет сомнений в будущем ЕС, равно как и в том, что только в ЕС Молдова может обрести процветающее и демократическое будущее, которого заслуживают наши граждане», — пишет Вячеслав Унтилэ.

Кристина Пендя