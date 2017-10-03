Стратегические и корпоративные инвесторы не хотят заходить в Молдову, - признает ее президент Игорь Додон. В эксклюзивном интервью агентству «ИНФОТАГ» он сказал, что пассивность иностранных инвесторов наблюдается «из-за этой власти, из-за нестабильности, из-за скандала с кражей миллиарда из банков».

«Выставляются на продажу очень лакомые куски в банковской системе, и замечу, очень и очень дешево. Но, несмотря на это, инвесторов нет, как нет и ажиотажа вокруг покупки этих активов. Но если бы в РМ был нормальный инвестиционный климат, то когда выставляется пакет 40% самого крупного банка страны, у которого доля, если я не ошибаюсь, 30-35% активов всей банковской системы, лишь за $25 млн., хотя он стоит минимум в четыре-пять раз больше, то он бы сразу был продан. А мы видим, что даже по такой заниженной цене никто из инвесторов не хочет приходить», - сказал он.

По словам президента, он общался с некоторыми российскими банками, пытаясь их заинтересовать, чтобы они пришли на молдавский рынок.

«И это были стратегические и корпоративные инвесторы. Но люди не хотят заходить в Молдову. К сожалению, кража миллиарда останется черной меткой Молдовы намного лет вперед, что очень плохо для страны и ее граждан», - считает президент.

На вопрос, как долго еще три крупнейших банка страны, в которых продаются крупные пакеты акций, будут находиться в «подвешенном состоянии», президент, в частности, сказал: «Я думаю, что для тех акционеров, которые есть в этих банках, было бы интересно, чтобы пакеты акций превратились в казначейские бумаги, которые в последующем могут быть аннулированы».

Однако, по его мнению, «для страны это плохо».

«Плохо потому что мы бы хотели эти пакеты продать и получить вырученные деньги в государственный бюджет. Большая часть вырученных от продажи акций денег пойдут на погашение украденного из банков миллиарда. Вполне реально, что при продаже акций в бюджете может появиться 1-2 млрд. леев, что очень важно для нас», - подчеркнул президент.

Отвечая на вопрос корреспондента о возможности государству выкупить эти пакеты, чтобы потом их продать, Игорь Додон сказал: «Если бы у меня было парламентское большинство и правительство, то я как настоящий хозяйственник, именно так и сделал».

«Зачем продавать за 500 млн. леев актив, который стоит в 7-8 раз дороже. Да, конечно, лучше сейчас эти пакеты купить. Сделать активы еще более привлекательными, а потом продать в несколько раз дороже. Это можно сделать, но это правительство неспособно это сделать. И если они не продадут акции до следующего года, если не предпримут еще какие-нибудь схемы, то уже после парламентских выборов 2018 г. мы примем волевое решение на этот счет», - сказал Додон.