«Президент Йоханнис выстраивает в Молдове свою среднесрочную избирательную стратегию, потому что он намерен выиграть президентские выборы в 2019 году, в том числе с помощью румынских граждан, проживающих между Прутом и Днестром», — считает журналист Виктор Никитуш.

В своем личном блоге журналист также отмечает, что «и Траян Бэсеку рассчитывает на помощь избирателей в Молдове». «Почетному председателю Партии национального единства (ПНЕ) Траяну Бэсеску известно, что в ходе последних парламентских выборов, его партия «Народное движение» прошла избирательный порог лишь благодаря голосам жителей Молдовы. То, что Бэсеску входит в состав руководства этой партии, дает и дополнительный шанс молдавским унионистам», — считает Виктор Никитуш.

Он придерживается мнения, что «благосклонность президента Йоханниса к кабинету Филипа, которому он не выставил ни одного условия для предоставления третьего транша кредита в размере 150 млн. евро, вызвано заинтересованностью Румынии в сохранении европейского курса Молдовы, и в сохранении политической и экономической стабильности между Прутом и Днестром».

«Но речь идет и о взаимной благожелательности. Не только Кишинэу нуждается в Бухаресте, но и Бухарест нуждается в избирателях, проживающих на румынской территории между Прутом и Днестром. Речь идет о распоряжении молдавских властей, которым румынским политформированиям позволят проводить свои предвыборные кампании на территории Республики Молдова, как оно впервые произошло на парламентских выборах от 9 декабря 2012 года», — отмечает журналист.

По его мнению, «к внедрению мер по обеспечению присутствия молдавских унионистов в парламенте, посредством Траяна Бэсеску и команды ПНЕ, уже приступили». «Присутствие унионистов в будущем молдавском парламенте может быть обеспечено посредством создания избирательного блока, во главе которого будет ПДС, и как отметил Юлиан Кифу, будет создано избирательное трио – Майя Санду,

Виорел Чиботару и Андрей Нэстасе. Последние события заставляют меня думать, что ЕНП посредством румынских политиков хотят создать избирательный блок из политических команд Траяна Бэсеску, Виорела Чиботару и Майи Санду. Первые двое уже в составе ЕНП. Майя Санду хочет войти в семью ЕНП при помощи ПНЕ», — пишет он.

Кристина Пендя