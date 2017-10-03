5 замечательных вещей, характерных для Германии, которые можно сделать в Молдове

Корреспондент «Комсомолки» увидела, как немцы делают конфетку из того, что в Молдове уже давно отправили в утиль.

Во время путешествий прогулки «куда глаза глядят» мне нравятся даже больше посещения достопримечательностей. Почувствовать дух города, его атмосферу, можно только прогуливаясь по тихим и шумным улочкам. Поэтому, отметив как «увиденные» достопримечательности в моем «must see” списке, я отправилась бродить по улицам Берлина, а потом Лейпцига. И увидела, как немцы делают конфетку из всего, что мы давно отправили в утиль.

Цветочные «Хрущевки»

Так могли бы выглядеть наши "хрущевки"Фото: ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ

Это «хрущевка» в восточном Берлине. Старый дом в хорошем районе — такое же бетонное здание, как наши старые «панельки». Только наши «хрущевки» разрушаются со страшной силой, квартиры в них уже покупать не хотят и правильно — инженерные коммуникации давно обветшали, а на дом без отвращения не взглянешь. Интересно, что многие жильцы таких домов в Молдове говорят, что любят свои квартиры, которые, к тому же, теплые, но из-за того, что никакого капитального ремонта в таких домах не ведется, они вынуждены думать о новом жилье.

Возможно, жители этой берлинской пятиэтажки тоже мечтают от квартире в новом доме, однако, судя по внешнему виду старого дома, относятся к нему с уважением. Никаких мансард на таких домах в Германии не возводится. Вместо этого старые дома, как и все остальное в Германии, ремонтируются.

Правильные парковки и правильные водители

Так припаркованы машины в Лейпциге.Фото: ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ

Это тихая улочка в Лейпциге. Из мусора только недавно упавшие листья. Вдоль дороги, на правильно обустроенной парковке, правильно, аккуратно припаркованы автомобили. Нашим городским чиновникам не мешало бы обратить внимание на то, как делают парковки в Германии и в других странах Европы.

А это улица в Берлине, где тоже ровненько, как под линейку, припаркованы автомобили.

Улица Берлина.Фото: ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ

Депутаты Европарламента предпочитают велосипеды

В Германии велосипедов, кажется, больше, чем автомобилей. Для них, разумеется, повсюду велосипедные дорожки и парковки. Интересный факт — после встречи с нами экс-депутат Европарламента от партии «Зеленых» села на велик и уехала из офиса.

Парковка для велосипедов возле университета.Фото: ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ

В Молдове так не принято. Мы, видно, слишком богаты и здоровье нам не нужно, чтобы ездить на велосипедах, поэтому предпочитаем дорогие автомобили, которые негде припарковать. О велосипедных дорожках у нас речь не идет. А ведь если бы такая инициатива появилась, потихоньку можно было бы пересадить часть населения на экологичный, здоровый, незатратный транспорт, тем самым освободив город от пробок и улучшив экологию.

Кладбише, на котором «очень уютно»

Кладбище стало парком.Фото: ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ

А это кладбище возле Музея музыкальных инструментов Лейпцига. Попала я туда, когда спросила одного жителя города, куда бы мне еще сходить.

- Прогуляйся по тому кладбищу, там очень уютно, - сказал немец.

Я только потому и пошла на кладбище, что хотела увидеть как это - «уютно на кладбище». Но оказалось, что там действительно достаточно хорошее место для прогулок — тихо, спокойно, свежо. Мамы гуляют с детьми, которые выкапывают ямки...Шутка. Это место просто используется как обычный парк.

Что мешает нам делать наши парки уютными?

Чистота и красота стоит недорого

Обычная улочка Лейпцига.Фото: ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ

Этот симпатичный домик с зеленью в Лейпциге так мило выглядит потому что чистый и ухоженный. Думаю, тут дело не в деньгах, а в отношении людей.

Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ