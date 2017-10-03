Президент может выйти с законодательной инициативой о проведении выборов по смешанной системе не в 2018, а в 2022 году

А Партия социалистов — покинуть комиссию по созданию одномандатных округов и поставить под сомнение легитимность следующих выборов. Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в рамках передачи «Мегафон» на телеканале «НТВ-Молдова».

Глава государства напомнил, что при принятии смешанной избирательной системы он и ПСРМ настояли на соблюдении пяти принципиальных условий: голосование должно проходить в один тур, должны быть выделены мандаты для диаспоры, Приднестровья и Гагаузии, а также открыто большее количество избирательных участков за рубежом и отправлено больше избирательных бюллетеней на эти участки.

Если эти условия не будут соблюдены или власть попытается придумать «новые правила во время игры», ответ президента и социалистов будет жестким, заверил он.

— Во-первых, президент может выйти с законодательной инициативой о том, чтобы выборы по смешанной избирательной системе состоялись не в 2018 году, а в 2022, так как общество не готово.

Во-вторых, социалисты, партия, которую поддерживает более 50% граждан, может выйти из комиссии по созданию одномандатных округов и поставить под сомнение легитимность следующих выборов, так как не были соблюдены определенные правила, — отметил он. Глава государства подчеркнул, что в этой ситуации правящая партия окажется в нелегком положении, так как, скорее всего, правый фланг также откажется от участия в выборах.

— Поэтому, когда они анализируют подобные сценарии: изменить процедуру из одного тура в два, другие вещи, я думаю, что они понимают, что последнее слово за нами, и что это будет жесткая реакция, которая изменит концептуально абсолютно всё, о чём говорили последние месяцы в контексте предстоящих парламентских выборов, — добавил Игорь Додон.