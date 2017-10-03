Мандат нового главы Делегации ЕС в Кишинёве и первый важный вызов

Имидж нового главы Делегации Европейского союза в Кишинёве Петера Михалко находится в процессе формирования. Но определяться он будет тем, как европейский дипломат справится с кризисными ситуациями, неизбежными в условиях бурлящей политической обстановки в Молдове. На данный момент сохраняется некоторая неопределённость относительно способности главы Делегации сохранять достаточную твёрдость в диалоге с молдавскими властями и оставаться беспристрастным при любых внутриполитических ограничениях. Такое впечатление может преобладать до тех пор, пока Петер Михалко не докажет обратное.

Первым тестом, который позволит выяснить темперамент европейского дипломата, станет ситуация с макрофинансовой помощью в размере 100 миллионов евро, обещанной Евросоюзом и крайне желанной для Демократической партии и лично Владимира Плахотнюка. Прежде всего, эта помощь ценна в политическом плане, а уже затем – в экономическом.

Возможное предоставление помощи и перевод первого транша будут интерпретированы ДПМ как получение легитимности от ЕС. Тем самым Брюссель фактически признает, что молдавские власти выполнили предварительные политические условия, касающиеся механизма демократических институтов (многопартийная система, верховенство закона, права человека). Эти предварительные условия представляют собой совместное соглашение, достигнутое Европейской комиссией, Советом ЕС и Европейским парламентом в июне 2017 года (IPN, 19 июня 2017 г.), которое должно быть выполнено для предоставления макрофинансовой помощи.

Также это будет резко контрастировать с риторикой молдавской непарламентской оппозиции. Брюссель она рассматривает в качестве своего главного, если не единственного, союзника в процессе проведения подлинных реформ и, соответственно, в деле предотвращения и ликвидации деструктивных для демократических учреждений последствий действий властей.

Первые публичные выступления главы Делегации содержали в себе неясные высказывания относительно судьбы макрофинансовой помощи. Комментируя ситуацию с помощью в размере 100 миллионов евро, дипломат указал на важность соблюдения принципов демократической политической системы, включая правильность применения избирательного законодательства. То, что Михалко не использовал термина „предварительные условия”, а упомянул просто „условия”, может означать, что окончательное решение склоняется в пользу предоставления помощи. Как бы то ни было, глава Делегации ожидает соответствующего заявления из Брюсселя и не рискует раньше времени „ломать лёд”. Но помимо осторожности, которую уже демонстрирует Петер Михалко, чрезвычайно важным является ясное, стройное и последовательное информирование о макрофинансовой помощи, которое сегодня отсутствует.

Прагматизм и/или оптимизм

Первые выступления нового главы Делегации позволяют отметить некоторые сходства с Пирккой Тапиолой (IPN, 21 августа 2017 г.), а именно – излучаемый на старте мандата оптимизм, хотя и сдержанный. Оптимизм Петера Михалко несколько более прагматичен, поскольку ему предшествовал сложный мандат Тапиолы, в течение которого Молдова пережила целый ряд политических кризисов, ограбление банковской системы и приостановку выделения европейской помощи.

С одной стороны, европейский дипломат дал понять, что степень выполнения реформ будет проверяться в соответствии с некими чёткими критериями. Иными словами, предыдущие условия Евросоюза становятся более конкретными и разнообразными. Этот принцип будет действовать в случае всех видов помощи, предоставляемых Молдове. С другой стороны, в случае с макрофинансовой помощью добавляются и предварительные условия относительно механизма демократических учреждений, определяемые Петером Михалко как „политические критерии”. В соответствии с соглашением между европейскими учреждениями, невыполнение предварительных условий может повлечь за собой приостановку или даже отмену всей макрофинансовой помощи. Этот важный аспект макрофинансовой помощи пока упускают из виду.

Как и Тапиола, новый глава Делегации ставит в центр интересов ЕС проведение реформ в Молдове в целях повышения благосостояния граждан и укрепления стабильности в стране. Особое внимание к потребностям граждан является обязательным условием возвращения пошатнувшегося еврооптимизма молдавских граждан к показателям 2005–2009 годов (50–75%).

В то же время, прагматизм Петера Михалко основан на существовании развитой правовой базы отношений между Молдовой и ЕС, способствующей постепенному сближению с Евросоюзом. Глава Делегации пока не выразил какой-либо озабоченности по поводу многочисленных политических обещаний президента Игоря Додона пересмотреть Соглашение об ассоциации. Но Михалко понимает, что политической целью президента Додона являются напряжённые отношения между ЕС и молдавскими властями, поскольку это усиливает пророссийские симпатии и евроскептицизм в обществе, разделённом по геополитическим разломам.

Один вызов и три сценария

До парламентских выборов 2018 года, результатом которых станут предсказуемое расширение присутствия социалистов в парламенте и сомнения по поводу устойчивости европейского вектора, новый глава Делегации должен будет противостоять политическим манёврам демократов. Также ему предстоит болезненный процесс общения с непарламентской оппозицией, которая, хотя и выразила удовлетворение по итогам первой беседы с Петером Михалко, выступит с негативной реакцией, если макрофинансовая помощь всё же будет предоставлена.

Ближайший по времени вызов связан с макрофинансовой помощью и теми политическими последствиями, которые она будет иметь для политического дискурса в Кишинёве. Для лучшего понимания последствий этого вызова, их можно проиллюстрировать тремя ключевыми сценариями, связанными с макрофинансовой помощью.

Первый сценарий предусматривает предоставление помощи Евросоюзом на том основании, что власти выполнили некоторые из рекомендаций Венецианской комиссии по поводу смешанной системы, отказались от пересмотренного закона о некоммерческих организациях, который мог ограничить иностранное финансирование, а также от других озвученных демократами аргументов. Данный сценарий позитивен для властей, но негативен для непарламентской оппозиции, чья критика в адрес смешанной избирательной системы окажется подорванной. Гражданское общество и прореформистские СМИ также расценят это как компромисс между Брюсселем и Кишинёвом. Одновременно ЕС станет „главным героем” пропагандистской машины властей и будет использоваться для восхваления действий ДПМ и роли Владимира Плахотнюка у руля страны.

Второй сценарий представляет собой попытку Евросоюза связать власти новыми обязательствами и условиями, предусмотренными в Соглашении о макрофинансовой помощи. Так, будет перечислен первый транш, а демократов будут тщательно проверять на предмет того, не нарушают ли они предварительные политические условия. Таким образом, европейцы смогут использовать макрофинансовую помощь в качестве рычага, требуя от молдавских властей обеспечить функционирование демократических институтов в год выборов (2018). Преимуществом Евросоюза в этих условиях станет возможность приостановить или отменить макрофинансовую помощь, выставив власти в невыгодном свете. А недостатком данного сценария является то, что любое замораживание помощи будет использовано президентом Додоном и социалистами для расширения своего электората.

Третий сценарий, наименее вероятный, заключается в отказе от предоставления помощи на том основании, что смена избирательной системы нанесла ущерб многопартийной системе и исказила конкуренцию между политическими силами в ходе выборов. Этот контекст наиболее выгоден непарламентской оппозиции и социалистам, которые получают предвыборные аргументы для политической борьбы против демократов в 2018 году. Евросоюз при этом может оказаться мишенью обвинений со стороны проправительственных средств массовой информации за то, что он „наказывает” власти, одновременно лишая страну жизненно важной финансовой помощи. В итоге на виртуальной скамье подсудимых могут оказаться и ЕС, и непарламентская оппозиция, выступающая против этой помощи из-за введения смешанной избирательной системы.

Вместо заключения...

Оптимистичный прагматизм Петера Михалко будет проверен первым же политическим кризисом в Молдове. Фокусирование реформ на непосредственных выгодах для граждан – вот что может помочь новому главе Делегации ЕС заложить прочную основу своих отношений с молдавской общественностью.

В то же время, в значительной мере авторитет Посла Михалко будет зависеть от принципиальности его позиции в отношении властей. Важнейшее значение имеет и его способность использовать каждое из выдвигаемых Евросоюзом условий для получения максимальных результатов реформ.

Макрофинансовая помощь станет первой важной проверкой для нового главы Делегации ЕС. Объективная оценка политического контекста и соблюдение предварительных условий должны стать отправной точкой решения относительно выделения этой помощи. ЕС и Петер Михалко должны будут взять на себя в полном объёме последствия принятого ими решения. Чтобы справиться с кризисной ситуацией, которая кажется неизбежной, независимо от сценария развития событий, необходимо эффективное информирование касательно макрофинансовой помощи. В противном случае ЕС рискует выпустить ситуацию из-под контроля и стать нечувствительным к манёврам молдавских властей, что поставит в сложное положение непарламентскую оппозицию, а также гражданское общество, которое рассчитывает на Евросоюз.

Дионис Ченуша