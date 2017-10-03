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Политика
Президент: Молдова должна поддерживать хорошие отношения со всеми соседями
03.10.2017

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня, 2 октября, встречу с группой американских и европейских журналистов, экспертов, официальных лиц, находящихся в Молдове с ознакомительным визитом.

В состав группы вошли представители таких изданий, как: The Economist, Deutsche Welle, German Marshall Fund, а также Европейской комиссии, Офиса канцелярии правительства Германии, Федерального офиса иностранных дел Германии, НАТО, GLOBSEC, неправительственных организаций со штаб-квартирами в Брюсселе и США.

Глава государства поприветствовал проведение подобных встреч, в ходе которых представители других стран могут получить информацию из первоисточника о социально-политической ситуации в нашей стране, а также о вызовах, с которыми сталкивается Республика Молдова. Участники мероприятия обсудили целый ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики страны, ближайших приоритетов в работе аппарата президента.

Особое внимание было уделено социально-политической обстановке в стране, реформам, нейтральному статусу страны, приднестровскому конфликту и другим вопросам. — Подчеркнул, что Молдова маленькая страна, которая должна поддерживать хорошие отношения сотрудничества со всеми соседями, как на Западе, так и на Востоке, — отметил глава государства по итогам проведенной беседы.


 
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