Суд принял неожиданное решение в деле о применении полицией газа в День независимости

Судья признал незаконными действия прокуроров, отказавших в возбуждении уголовного дело по факту применения полицией паралитического газа при разгоне мирных манифестантов в центре Кишинева 27 августа 2016 года.

Более года спустя после того, как полиция, используя силу и спецсредства, разогнала мирную манифестацию в День независимости, 2 октября судья столичного сектора Рышкань Аурелиу Постикэ обязал прокуратуру «возобновить следствие и устранить допущенные недостатки».

Судья признал справедливость выдвинутых в претензии главного редактора агентства OMEGA Александра Петкова аргументов, относительно нарушения закона полицейскими, применившими паралитический газ против гражданского населения во время празднования Дня независимости в 2016 году.

Судом было отменено не только определение прокурора Виктора Казаку, обвиненного в необъективном расследовании дела, но и определение вышестоящего прокурора Игоря Попа, недавно повышенного до должности заместителя Генпрокурора.

Аргументируя свое решение, судья Постикэ привел целый ряд постановлений ЕСПЧ, подчеркнув, что действиями прокуроров был нарушены права человека, гарантированные ст.3,6 Европейской конвенции по правам человека. В итоге, судья посчитал обоснованными требования потерпевшей стороны и «обязал прокурора устранить выявленные нарушения прав и свобод человека».

Комментируя судебное решение, Александр Петков заявил журналистам, что «несколько удивлен, поскольку известна репутация судьи Аурелия Постикэ, вынесшего ранее целый ряд политически мотивированных и заказных судебных решений». «В то же время, уверен, что это решение будет показательным не только для церберов Плахотнюка в МВД - отъявленных преступников Жиздана и Пынзаря, отдававших незаконные приказы о травле газами мирных граждан. Кроме того, это решение - против других прислужников Плахотнюка - в Прокуратуре: таких, как Казаку, Заневич или недавно повышенного по служебной лестнице Игоря Попа.

Это решение также четко устанавливает вину Службы госохраны и Примарии Кишинева, выдавших незаконные решения не только по этому конкретному случаю, но и в случае протеста 24 апреля 2016 года на ул.Болгарской или протеста против награждения прокуроров, состоявшегося 27 января 2017 года в гостинице Leogrand. Заверяю вас, что мы продолжим настаивать на наказании конкретных виновников незаконных действий. Тем более, что часть из них была нами идентифицирована .а их имена известны прокурорам», - заявил Петков.

Ранее уже сообщалось, что Действия полиции были обжалованы в Генеральной прокуратуре еще 5 сентября 2016 года адвокатом Анной Урсаки, экс-депутатом Александром Петковым, вице-председателем «Нашей партии» Еленой Грицко по фактам незаконного применения полицейскими физической силы и спецсредств для разгона участников акции #Numătem, которая состоялась в День независимости Молдовы в самом центре Кишинева.

Впоследствии, прокурор муниципальной прокуратуры Виктор Казаку, спешно отказал в возбуждении уголовного дела, несмотря на целый ряд убедительных доказательств незаконных действий полиции, применившей спецсредства в отношении мирных граждан.

Истцы, потребовавшие отмены в судебной порядке распоряжения прокурора, считают, что прокурор нарушил положения Европейской конвенции по правам человека, предусматривающее право на справедливое рассмотрение дела.

27 августа 2016 года, по призыву в соцсетях, состоялась спонтанная манифестация против организации правящим режимом помпезных празднеств в условиях тотальных социальных расходов и обнищания населения. Там, полицией был применен паралитический газ против манифестантов, а на центральную площадь и проспект Штефана чел Маре впервые был полностью запрещен доступ населению.

Кадры разгона манифестации в Кишиневе были распространены ведущими мировыми СМИ. О том, что полиция превысила свои полномочия, разогнав мирных манифестантов, сделало специальное заявление молдавское представительство Amnesty International.