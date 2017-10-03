НЛП не будет участвовать в референдуме по отставке Дорина Киртоакэ

Национал-либеральная партия не будет участвовать в референдуме по отставке генпримара муниципия Кишинев Дорина Киртоакэ. Об этом заявила председатель партии Виталия Павличенко в ходе передачи „Piața Unirii” на телеканале Noroc TV, передает IPN.

Виталия Павличенко отметила, что в отношении референдума по отставке Дорина Киртоакэ просматривается солидарность между проевропейскими и прорумынскими партиями, которые могут объединиться в избирательную коалицию.

Национал-либеральная партия не будет участвовать в референдуме по отставке генпримара муниципия Кишинев Дорина Киртоакэ. Об этом заявила председатель партии Виталия Павличенко в ходе передачи „Piața Unirii” на телеканале Noroc TV, передает IPN.

Виталия Павличенко отметила, что в отношении референдума по отставке Дорина Киртоакэ просматривается солидарность между проевропейскими и прорумынскими партиями, которые могут объединиться в избирательную коалицию. „Ни одна прорумынская или проевропейская партия не может быть рядом с левыми партиями, рядом с Игорем Додоном, с другими, потому что многие будут сотрудничать и возникает вопрос, если пройдет референдум или нет. Я говорила, что мы должны подумать, как поступить. Не участвовать – это абсолютно ясно”, - заявила Виталия Павличенко.

Бывший вице-премьер от Либеральной партии Георге Брега заявил, что референдум нужно бойкотировать, потому что он является договоренностью между Владимиром Плахотнюком и Игорем Додоном. „Нужно бойкотировать референдум, потому что люди думающие понимают, в чем разница между 2007 годом и данным моментом, периодом, когда Дорин Киртоакэ был генпримаром”, - сказал бывший вице-премьер. Георге Брега считает, что этот плебисцит не удастся.

Независимый муниципальный советник Ион Штефэницэ считает, что референдум от 19 ноября является очень хорошо продуманной социалистами и демократами игрой. Советник не исключает, что примэрию в будущем может контролировать ДПМ.

„Ни одна прорумынская или проевропейская партия не может быть рядом с левыми партиями, рядом с Игорем Додоном, с другими, потому что многие будут сотрудничать и возникает вопрос, если пройдет референдум или нет. Я говорила, что мы должны подумать, как поступить. Не участвовать – это абсолютно ясно”, - заявила Виталия Павличенко.

Бывший вице-премьер от Либеральной партии Георге Брега заявил, что референдум нужно бойкотировать, потому что он является договоренностью между Владимиром Плахотнюком и Игорем Додоном. „Нужно бойкотировать референдум, потому что люди думающие понимают, в чем разница между 2007 годом и данным моментом, периодом, когда Дорин Киртоакэ был генпримаром”, - сказал бывший вице-премьер. Георге Брега считает, что этот плебисцит не удастся.

Независимый муниципальный советник Ион Штефэницэ считает, что референдум от 19 ноября является очень хорошо продуманной социалистами и демократами игрой. Советник не исключает, что примэрию в будущем может контролировать ДПМ.