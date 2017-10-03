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Общество
Как пересекать молдо-румынскую границу, если Румыния вступит в Шенген
03.10.2017

Румыния и Шенген: какие изменения ждут граждан Молдовы при пересечении молдавско-румынской границы, если страна-соседка вступит в Шенген зону

Вместе со вступлением Румынии в Шенгенскую зону никаких изменений в пограничном контроле на молдавско-румынском сегменте границе не произойдет.

"Ничего не изменится. Уверен, что на восточной границе Европейского союза останутся те же проверки. Будет гораздо больше плюсов, чем минусов", — заявил глава Погранполиции Республики Молдова Фредолин Лекарь.

Румыния и Болгария в течение нескольких лет настаивают на вступлении в Шенгенскую зону.

Шенгензона — пространство 26 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой. Первоначально — пространство нескольких стран, где вступило в силу одноименное соглашение, подписанное в деревне Шенген (Люксембург) в 1985 году.

В плане международных путешествий Шенгенская зона действует во многом подобно единому государству с пограничным контролем на внешней границе — при въезде и выезде из зоны, но без пограничного контроля на внутренних рубежах государств, входящих в эту зону.

На данный момент в Шенгенском пространстве только Франция опять ввела пограничный контроль в связи с террористическими угрозами. Эти проверки продлевались несколько раз, последний лимит которых истекает 31 октября 2017 года.


 
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