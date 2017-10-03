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Молдаванин с медом заставил премьер-министра поверить в «лучший мир»
03.10.2017

90-летний сельчанин обратился к премьер-министру Филипу с просьбой помочь продать полтонны продукта, полученного от «труда пчел».

Пенсионер Алексей написал премьер-министру Павлу Филипу письмо, в котором попросил прислать автомобиль и забрать мед.  Он добавил, полученные деньги хочет пожертвовать церкви в Бэлциу-Ноу.

– Я получил мед из труда пчел. Хочу продать весь мед и пожертвовать деньги церкви Святого Пророка Илии. Я сделал  анализ, и это на 100% качественный и чистый мед. Всего у меня 11 баков по 46 кг, – похвалил свой товар пенсионер.

Реакция премьер-министра не заставила ждать. Но своей странице в  Facebook он написал, что нашел покупателя, который приедет и заберет мед, а затем его экспортирует.
– Меня впечатлили искренние слова и переданные эмоции. Поэтому я поискал помощь для этого красивого человека. Вчера глава ГИП г-н Александр Пынзарь посетил пасечника, чтобы сказать ему, что уже нашли покупателя, который занимается экспортом меда.

Алексей передал нам благодарность, не зная, что это мы должны поблагодарить его за великодушие и за то, что такие люди помогают нам верить в лучший мир, – написал Павел Филип на своей странице в Facebook.

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