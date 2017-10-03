Нет засекречиванию денег, собираемых в виде взносов медицинского страхования!

Правительство и парламент должны обнародовать финансовые отчёты о том, как расходуются деньги налогоплательщиков, собираемые на обязательное медицинское страхование. Известно, что одни только работники и работодатели ежемесячно вносят в этот фонд взнос в размере 9 процентов. Затем эти деньги перечисляются поставщикам медицинских услуг для оказания медицинской помощи населению. Соответствующий запрос содержится в онлайн-петиции, инициированной Центром по вопросам политик и анализа в здравоохранении.

Авторы петиции требуют рассекретить финансовые отчёты национальной медицинской страховой компании и поставщиков медицинских услуг, касающиеся расходования средств, собираемых в виде взносов граждан на медицинский полис. По их мнению, хотя с каждым годом в системе общественного здравоохранения собирается всё больше средств (свыше шести миллиардов лей в 2017 году), качество предоставляемых медицинских услуг не повышается и люди не знают, на что тратятся их деньги. Напротив, отрасль переживает застой, а доверие населения к этой системе, согласно опросам, находится в свободном падении.

В петиции отмечается, что, несмотря на наличие впечатляющего перечня медицинских услуг, которыми могут воспользоваться застрахованные лица, 70 процентов молдавских граждан считают, что полис медицинского страхования не стоит затраченных денег.

"Мы констатировали, что ни НКМС, ни поставщики медицинских услуг не обнародуют подробного финансового отчёта о доходах и расходах на услуги, предусмотренные в контрактах на предоставление медицинских услуг. Мы, граждане Республики Молдова, требуем публиковать на официальном сайте НКМС, сайтах медицинских и фармацевтических учреждений финансовые отчёты НКМС и поставщиков медицинских услуг о предоставленных услугах, выделенных и потраченных средствах. Ведь эти деньги принадлежат гражданам, а никак не властям или учреждениям”, - говорится в петиции.

Подписанты документа настаивают на том, что государственные учреждения обязаны предоставлять информацию о расходовании этих государственных средств каждому гражданину Республики Молдова.

В петиции также отмечается, что её подписанты хотят участвовать в принятии решений, что естественно для государства, утверждающего, что оно является демократическим, и что его интересуют проблемы его граждан.