На матч Ирландия - Молдова продано 49 тысяч билетов

На отборочном матче чемпионата мира 2018 года сборных Ирландии и Молдовы в Дублине ожидается аншлаг.

На стадион Авива, вмещающий 51700 зрителей, за четыре дня до встречи продано 49 тысяч билетов.

В составе сборной Ирландии играют несколько футболистов из английской премьер-лиги. Среди них - Джон О'Ши и Эйден Макгиди из Сандерленда, передает publika.md

"Матч против Молдовы - ключевой для нас. Нужна только победа! Нас ждут 90 очень напряженных минут. Мы уже находились в такой ситуации, когда нужна была только победа. Снова сделаем все возможное, чтобы ее достичь. Ставки очень высоки. Предстоящий поединок чрезвычайно важен для нас", - сказал тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил.

После восьми туров сборная Молдовы набрала два очка и занимает последнее, шестое место в отборочной группе Д.