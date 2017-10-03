Сколько авиапассажиров в Молдове перевезено с начала года?

В Молдове сохраняется бурный рост пассажирских авиаперевозок, которые с начала 2017 г., в сравнении с тем же периодом 2016 г., увеличились более чем на 50%.

Так, по данным Национального бюро статистики, в январе-августе 2017 г. услугами воздушного транспорта в Молдове воспользовалось более 1 млн. 157,7 тыс. человек, или на 53,9% больше, в сравнении с тем же периодом прошлого года, передает NOI.md.

В то же время в стране продолжается спад пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Национальное бюро статистики пока не приводит данные по перевозкам пассажиров поездами за январь-август 2017 г., но сообщает, что в январе-июле с.г. железнодорожным транспортом в Молдове было перевезено около 1,1 млн. пассажиров, или на 22,8% меньше, чем за тот же период 2016 г.

По данным НБС, автобусами и микроавтобусами в Молдове в январе-августе 2017 г. перевезено свыше 65,7 млн. пассажиров, что на 2,1% меньше, чем за тот же период 2016 г.

Самая значительная доля пассажиров, перевезенных автобусами и микроавтобусами в первые восемь месяцев 2017 г. пришлась на мун. Кишинев – 59,6%. Речным транспортом в январе-августе 2017 г. перевезено 81,4 тыс. пассажиров, что на 15,2% меньше показателей аналогичного периода 2016 г.