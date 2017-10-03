Когда пройдет заседание молдо-румынской Межправкомиссии?

Десятое заседание молдо-румынской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству намечено провести 13 октября 2017 г. в Бухаресте, передает NOI.md.

По данным Минэкономинфраструктуры Молдовы, предыдущее заседание состоялось в Кишиневе 3-4 ноября 2016 г.

Для Молдовы Румынии является главным торговым партнером, занимая первое место как по экспорту, так и по импорту.

В частности, объем молдавского экспорта в Румынию в январе-июле 2017 г. вырос на 15,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив $ 300 млн.

При этом доля поставок отечественных товаров в Румынию в общем объеме молдавского экспорта увеличилась на 0,4 процентного пункта – с 24,2% до 24,6%.

Вместе с тем объем импорта из Румынии в первые 7 мес. 2017 г., в сравнении с тем же периодом прошлого года, вырос на 22,7% – до $ 360 млн., а его доля в общем молдавском импорте повысилась на 0,5 п.п. – с 13,5% до 14%.

В итоге отрицательный торговый баланс Молдовы с Румынией в январе-июле 2017 г. составил $ 60 млн. против $ 34,6 млн. годом ранее, увеличившись таким образом в 1,7 раза.

Приоритетными областями двустороннего сотрудничества Молдовы и Румынии названы: энергетика, торговля, сельское хозяйство, промышленность, малые и средние предприятия и деловая среда, транспорт, региональное развитие и инфраструктура, приграничное сотрудничество, защита окружающей среды, водное и лесное хозяйство, образование, научные исследования и инновации, техническое регулирование, стандартизация, метрология, аккредитация, оценка соответствия и промышленной безопасности, туризм, банковский сектор и т.д.