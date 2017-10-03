Минфин, Счетная палата, генпрокуратура и антикоррупционный центр не смогут проверять налоговую инспекцию

Думитру БАРБАЛАТ

На заседании в среду правительство намерено рассмотреть проект о внесении изменений и дополнений в некоторые законы - проект так называемой налогово-таможенной политики на 2018 год.

Он был выставлен на портале правительства для консультаций с общественностью еще 26 июня со сроком представления замечаний и предложений до 17 июля.

В информационной ноте сообщается: основная цель проекта, разработанного минфином, - рост налоговых поступлений, конкретизация ряда условий налогообложения, которые предстоит сделать более справедливыми и упрощенными, а также предсказуемость налоговой политики во имя роста инвестиций.

Но это слова. Если перевести все эти декларации на понятный язык, становится ясно: все сводится к ужесточению налогового бремени как для физических, так и для юридических лиц.

Из множества предложенных дополнений выделяются два.

Первое. В случае, если минфин получит какие-либо сигналы о нарушении законодательства налоговыми работниками и их начальниками, то будет об этом информировать налоговую службу.

Итак, вышестоящий орган – минфин - превратится всего лишь в сборщика информации о нарушениях, допущенными налоговыми инспекторами и их начальниками.

Втрое. Ни один национальный или международный орган не будет вправе вмешиваться вработу государственной налоговой службы.

На такую «автономию» не претендуют даже министерства!

Если предложение будет принято - даже Счетная палата, генпрокуратура и антикоррупционный центр не смогут что-либо проверять в налоговой инспекции.

И это называют реформой министерств?

Министр финансов будет униженно докладывать начальнику налоговой о том, что есть сигналы о нарушениях в его вотчине?

О налоговых новшествах на следующий год.

Общая годовая сумма подоходного налога для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, облагаемая налогом в 7 процентов, увеличится с 31 140 до 33 000 лей. Таким образом, и сумма облагаемая налогом в 18 процентов, будет более 33000 лей.

За счет увеличения предела налогообложения физических лиц минфин посчитал потери бюджета и обозначил их в 111,2 миллиона лей.

Предлагается новый метод расчета износа в целях налогообложения.

Увеличится налог на доход физических лиц от реализации сельхозпродукции – с 3 до 5 процентов. Это даст пополнение бюджета за счет налогоплательщиков на 50 миллионов лей.

За счет увеличения акциза на сигареты (специальной квоты с 360 до 410 лей и минимальной квоты с 480 до 540 лей), а также за счет увеличения акцизов на нефтепродукты бюджет пополнится на 431 миллион лей. И это не предел. Минфин напоминает, что Молдова, стремясь в ЕС, должна быть готова к применению такого же акциза на сигареты, как и в странах ЕС – 90 долларов США за 1000 штук. Что составит примерно 1850 лей.

Кроме того, предлагается пересмотреть порядок налогообложения имущества.

С 1 июля 2018 года хотят аннулировать таможенные освобождения для магазинов duty-free. Однако тут есть какая-то неточность: уточняется, что таможенные освобождения будут введены с даты вступления Молдовы в ЕС.

С учетом того, что миссия МВФ намерена прибыть в Молдову 25 октября, вероятность того что представленный проект получит ход в парламенте, очень мала. Тем более, что и минэкономики также не намерено публиковать какие-либо макроэкономические прогнозы до окончании переговоров с миссией МВФ. И, скорее всего, только после переговоров и выяснении ряда обстоятельств, к середине ноября, проект может быть включен в план работы парламента.

Следует также подчеркнуть, что в соответствии с положениями Налогового кодекса в целях обеспечения налоговой стабильности любые изменения и дополнения положений налогового законодательства вступают в силу только через шесть месяцев.

Таким образом, принимаемые ежегодно изменения и дополнения в НК, называемые налогово-финансовой политикой, практически могут быть применены только к июню-июлю отчетного года. А к тому времени минфин выдает на гора свои очередные изменения и дополнения. Поэтому неудивительно, что вся наша налоговая система постоянно вызывает множество вопросов не только у местных предпринимателей, но и у потенциальных инвесторов, которые остерегаются инвестировать свои капиталы в Молдову.