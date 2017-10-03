Жители столицы уже могут запрашивать подключение к отоплению

Жители столицы могут обратиться для подключения к отоплению до решения муниципальных властей о начале отопительного сезона. Для этого управляющие домами должны обеспечить выполнение всех работ по подготовке внутренних систем, а затем обратиться с заявкой в территориальные предприятия секторов. Процесс подачи заявки показан в видеоролике, реализованном АО „Termoelectrica”, передает IPN.

Генеральный директор АО „Termoelectrica” Вячеслав Ени заявил в ходе пресс-конференции, что поставщик готов начать поставку теплоносителя. Таким образом, после регистрации заявок, специалисты предприятия проверят возможность подключения, и жилой дом в короткое время будет подключен к теплу. По словам Вячеслава Ени, процедура длится не более трех часов. Вместе с тем, чтобы упростить эту процедуру, управляющим рекомендуется вовремя предъявить паспорта выполнения работ по подготовке к отопительному сезону.

Директор „Termoelectrica” отметил, что для того, чтобы обеспечить качественную услугу, в летний период были проведены работы по подготовке к отопительному сезону. Были реабилитированы тепловые сети, а изношенные сети были заменены на новые. Кроме того, были проведены крупные работы по модернизации ТЭЦ I. Для того чтобы быть ближе к потребителям, был открыт номер телефона в приложение „Viber”, был организован День открытых дверей и была развернута кампания о мерах по энергоэффективности, что подразумевает модернизацию инфраструктуры поставки тепловой энергии и горячей воды.

Территориальные бюро „Termoelectrica”, где можно подать заявки на поставку теплоносителя, расположены по следующим адресам: в секторе Чокана – ул. Джинта Латинэ, 19/3 (022-335-132); сектор Центр – ул. Измаил, 86 (022-274-098); сектор Рышкань – пр. Московский, 11 (022-442-365); сектор Ботаника – ул. Таилор 7/3; сектор Буюкань – ул. В. Лупу, 63 (022-751-529); Первичная сетевая служба – ул. Флорилор, 4/3А (022-440-270).