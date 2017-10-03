Молдавские тяжелоатлеты не смогут участвовать в соревнованиях в течение года

Молдова не будет участвовать в Чемпионате мира по тяжелой атлетике в этом году, а так же в Чемпионате Европы в следующем году. Международная федерация по тяжелой атлетике отстранила сборную Молдовы на один год за допинг вместе со сборными других восьми стран, передает IPN.

Решение было принято на чрезвычайном заседании, которое состоялось в Бухаресте, отмечается на сайте Международной федерации по тяжелой атлетике.

Так девять стран были наказаны за выявление трех или более случаев допинга на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах. В случае Молдовы, речь идет об Александре Дудогло, Анатолии Кырыку и Кристине Иову.

Молдавские тяжелоатлеты не смогут участвовать и в Олимпийских молодежных играх в следующем году в Буэнос-Айресе.