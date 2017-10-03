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Додон реагирует на заявления Плахотнюка
03.10.2017

Глава государства прокомментировал сегодняшнее заявление Влада Плахотнюка о готовности ДПМ создать коалицию с ПДС и платформой «ДА» после выборов 2018 года, сообщает Noi.md.

По словам Игоря Додона, Плахотнюк начал подготовку к созданию нового «Альянса за европейскую интеграцию». В то же время он обвинил демократов в том, что они снова спасают Либеральную партию от распада, представляя Киртоакэ как жертву.

«Вот и доказательство того, что Плахотнюк уже работает над созданием нового АЕИ – Альянса за европейскую интеграцию – сразу же после парламентских выборов в 2018 году. Для этого ему необходима Либеральная партия, которую он спасает в очередной раз, преподнося Дорина Киртоакэ в качестве жертвы. В настоящее время ЛП проходит через оппозиционный карантин, который должен восстановить доверие, необходимое для преодоления избирательного порога. Что касается ПДС и ДА, то им некуда будет деваться, им придется вступить в новый Альянс. Так скомандуют западники», – отреагировал Додон.

Глав государства убежден, что этот сценарий не сработает. «Но ничего у них не получится, народ Молдовы больше не проголосует за тех, кто грабил Молдову после 2009 г. Социалистам необходимо взять парламентское большинство, проголосовать за изменение Конституции для перехода к президентской республике, и навести порядок как в стране, так и в столице», – добавил Додон.

Лидер ДПМ Влад Плахотнюк объявил сегодня, что ДПМ создаст альянс с любой правой партией, которая пройдет избирательный порог на выборах 2018 года. В то же время он уточнил, что основным конкурентом формирования на будущих выборах будут антиевропейские партии.


 
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