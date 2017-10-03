Плахотнюк: Они снова говорят, что ДПМ предлагает им отравленное яблоко. Но может оказаться, что в этом яблоке полно витаминов.

Демократическая партия готова для спасения европейского вектора развития Молдовы на альянс с любой правой партией, которая пройдет в следующий парламент. Как передает "ИНФОТАГ", об этом заявил во вторник на брифинге после заседания руководства ДПМ ее председатель Владимир Плахотнюк.

"Мы не будет бороться с правыми партиями ни до выборов, ни после. Правые партии не являются нашими политическими противниками. Демпартия будет категоричным и эффективным противником для партий, которые хотят заблокировать европейский курс развития Молдовы и аннулировать Соглашение об ассоциации РМ-ЕС", - подчеркнул он.

Плахотнюк сказал, что "оппоненты ДПМ почувствуют настоящую силу и активность партии, которая готова отстоять европейский курс страны во время избирательной кампании, а если понадобится - и до этого".

"Наша цель состоит в том, чтобы после парламентских выборов в Молдове осталась проевропейская власть, сохранить курс развития страны. Некоторые правые партии передают негативный сигнал активистам и электорату ДПМ, они устраивают спектакли, делая категоричные заявления о том, что не пойдут на коалицию с нами (PAS, "Платформа DA" - "И"), но эти заявления поспешны, наивны и преждевременны. Они допускают ту же ошибку, что и на президентских выборов. Подобными заявлениями они отдалили тогда часть электората, что не позволило правому кандидату одержать победу", - подчеркнул лидер ДПМ, имея ввиду лидера PAS Майю Санду.

Плахотнюк напомнил, что в ходе кампании по выборам президента она назвала предложенную ДПМ помощь "отравленным яблоком".

"Сейчас они снова говорят о том, что ДПМ предлагает им отравленное яблоко. Но может оказаться, что это яблоко может казаться полным витаминов. На этот раз такая позиция грозит куда более серьезными последствиями. Согласно последним опросам общественного мнения, на правом фланге сложилась тяжелая ситуация и высоки риски для Молдовы после выборов 2018 г. Если мы не изменим ситуацию в короткие сроки, то можем оказаться лицом к лицу с опасным будущим для Молдовы", - сказал Плахотнюк.

Он отметил, что граждане ждут от политиков решения проблем.

"ДПМ не будет спешить с предвыборной кампанией, партийный приоритет на ближайшее время - качественное управление и обеспечение результата для граждан", - сказал лидер ДПМ.