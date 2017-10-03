Главная В Европарламенте обсудят резолюцию о ситуации в Молдове Группа депутатов Европарламента потребовала в проекте резолюции приостановления любого финансирования Молдовы и экспертизы последствий перехода к смешанной избирательной системе. Депутаты Европарламента осудили «постоянную концентрацию власти в руках олигархических элементов», сообщает tv8.md. 19 европарламентариев подписались под проектом резолюции. Они утверждают, что поддержка европейского курса страны резко упала «из-за высокого уровня коррупции и неспособности властей удовлетворить потребности и решить проблемы простых граждан». Евродепутаты подтвердили озабоченность в связи с ухудшением ситуации с соблюдением прав человека, избирательного правосудия, недостаточно эффективного расследования банковского скандала и отсутствием свободы слова. Ранее новый глава делегации ЕС в Кишиневе Питер Михалко заявил, что ЕС предоставит Молдове средства строго на реформы. Министр финансов Молдовы Октавиан Армаш заявил, что надеется, что Молдова получит первый транш в размере 100 миллионов евро, обещанный ЕС, до конца этого года. По словам директора IDIS Viitorul Игоря Мунтяну, в 2014-2018 годах из-за неспособности осуществить реформы, предусмотренные в Соглашении об ассоциации, Молдова потеряла 60% финансирования ЕС.

Point Количество просмотров: 24 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости