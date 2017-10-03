Кто и почему хочет "выдать замуж" Майю Санду?

В последнее время наметилась тенденция «отправлять» Майю Санду и возглавляемую ею партию (партия «Действие и Солидарность» (ПДС), то в объятия Демократической партии Молдовы (ДПМ), намекая, что они после выборов могли бы создать альянс, то в объятия унионистов, прогнозируя создание блока на следующих выборах (между ПДС, ПНЕ и ЛДПМ). Связующим звеном этого избирательного блока должна стать Европейская Народная партия, союзником которой является ЛДПМ и Траян Бэсеску. А ПДС, как известно, тоже стремится попасть в эту влиятельную европейскую семью.

Наряду с этим, все настойчивей продвигается и идея о том, что ПДС и ее нынешний партнер – партия «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП) вместе не имеют никакого будущего, и даже что якобы между ними возникли некоторые разногласия.

Скорее всего, Майя Санду поняла, что стала частью довольно ловкой политической игры. Сотрудничество с ДПМ она прокомментировала, напомнив о Постановлении съезда ПДС, которым исключена любая форма содействия с этой партией в будущем. А вот по вопросу ее сотрудничества с унионистами, Майя Санду пока не выступила с соответствующей реакцией. Но тогда ее позиция в связи с объединением с Румынией, высказанная на этом съезде, в какой-то мере может стать усложнить ее диалог с унионистами.

Все-таки создается впечатление, что кто-то намеренно пытается навязать Майе Санду какие-то действия, а среди общественности распространяются идеи, которые далеко не на пользу ПДС. Не знаю, если Майя Санду и ее команда, это понимают, но я думаю, что ПДС сама дала повод для такого к себе отношения. Оппонентам ясно, что партия Майи Санду представляет угрозу, лишь пока она сотрудничает с ППДП. Если эти партии отдалятся, тогда они обе лишатся шанса получить власть. Максимум, на что они смогут рассчитывать, это получить несколько мандатов в составе будущего парламента.

Оппоненты ПДС и ППДП прекрасно это понимают, но вот понимают ли это эти две проевропейские партии – не известно. Если бы они не намекали на существование разногласий между ними, тогда никто бы не стал разыгрывать эту карту. Поэтому ПДС и ППДП должны расставить все точки над «и», и определиться, вместе они, или нет. В этом случае, скорее всего, исчезнет и чье-то намерение «выдать замуж» (в политическом смысле, конечно) Майю Санду то за одну партию, то за другую, а также проевропейскому электорату будет проще сориентироваться в своих предпочтениях. Также не думаю, что ошибусь, если скажу, что для проевропейского избирателя сейчас как нельзя лучше подходит известное выражение: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца».

Думитру Спэтару