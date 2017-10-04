Владимир Путин: Россия будет продолжать способствовать решению проблемы Приднестровья

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Россия и далее будет способствовать решению проблемы Приднестровья, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем и далее способствовать политическому решению Приднестровской проблемы", — сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.
Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.
В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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