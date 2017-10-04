Владимир Путин: Россия будет продолжать способствовать решению проблемы Приднестровья

Россия и далее будет способствовать решению проблемы Приднестровья, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Будем и далее способствовать политическому решению Приднестровской проблемы", — сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.

В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.