Президентская власть дана Игорю Додону Богом с важной целью, - Патриарх Кирилл

Игорь Додон рассказал о беседе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, в ходе которой священнослужитель уверил: президентский мандат был дан ему Господом.

По словам президента, глава Русской православной церкви заявил ему и о цели, с какой президентский мандат дан свыше. Она заключается в том, чтобы сделать что-то для страны и для народа.

– Патриарх Кирилл сказал мне в самом начале мандата: "Господин президент, этот мандат дан вам Богом не для того, чтобы сделать что-то для вас, а чтобы сделать что-то для людей, для страны", – пояснил Игорь Додон..

В этом году президент дважды – в январе и в марте – встречался с патриархом Кириллом. Во время одной из бесед предстоятель РПЦ сказал, что христианские принципы Додона «вселяют надежду на его успех в служении народу Молдовы, служении государству».

Ранее Игорь Додон раскритиковал планы Влада Плахотнюка по созданию нового альянса.