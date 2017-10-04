Вас интересует вопрос наследства? Как молдаване попадают к судье, чтобы делиться наследством

Наследство все чаще становится предметом правовых дебатов. О причинах, которые приводят родственников к судье, когда речь заходит о наследстве, мы побеседовали с адвокатом Виктором Панцыру, руководителем ассоциированного бюро ,,Панцыру и партнеры"

- Часто происходят споры о наследовании ?

- У меня нет статистических данных по стране, но, исходя из опыта руководимого мною бюро, не так много, но теперь они становятся все более распространенными. Это связано с уходом одного поколения, в сочетании с феноменом миграции.

- Каковы наиболее распространенные проблемы, которые служат основанием для споров о правопреемстве?

- Отсутствие завещания умершего, приводящее к недоразумениям между наследниками. Эти конфликты происходят чаще всего из-за миграции, когда те, кто уезжает за границу, которые часто отправляют деньги, или те, кто остался позаботиться о них дома, считают, что некоторые из них имеют более высокую заслугу, чем другие, и должны получить долю повыше. Или когда некоторые наследники появляются только при разделении имущества, хотя до тех пор они не присутствовали в жизни покойного. В таких ситуациях естественно, что возникает конфликт. Аналогичным образом, конфликты возникают, когда умерший человек составляет завещание в последние минуты жизни. Стоит отметить, что люди во всем мире сталкиваются с конфликтами наследия, это не местное явление.

- Кто является законным наследником, если завещание не составлено?

- Потомки (дети) умершего, оставшийся супруг и привилегированные потомки (родители), они являются наследниками первой категории. Если нет наследников первой категории, переходят к наследникам второй категории. Гражданский кодекс объясняет это в ст. 1500.

- Если завещание не составлено, а у покойного нет семьи, братья/сестры, дяди/тети, кузены и т. д. могут ли претендовать на наследование?

- Конечно, могут претендовать, ведь они являются законными наследниками второй категории. То есть, привилегированные родственники (братья и сестры) и обычные восходящие (бабушки со стороны матери и отца). А дяди и тетки попадают в третью категорию, называемые обычными родственниками. Первыми наследуют одинаково представители первой категории. Если из этой категории нет людей, которые могут наследовать, наследуют те, кто представляют вторую категорию, и если из этой категории некому наследовать, тогда предоставляется право наследовать представителям третьей категории.

- При каких условиях собственность, оставшаяся после смерти человека, становятся государственной собственностью?

- Когда нет потомков или родственников до четвертой категории. Или, если они есть, но прямо или молча отрекаются от наследства.

- Если есть завещание на имя определенного человека, который не является родственником умершего лица, или на учреждение, дети умершего или муж/жена имеют право оспорить завещание и просить, чтобы были признаны их права наследования?

- Не все время, все зависит от конкретного случая. Когда есть завещание, которое оставляет ,,ни с чем” родственников в пользу третьих лиц, даже юридического лица, нам ничего не остается, кроме как уважать пожелание того, кто оставил ,,свое последнее слово”. Очевидно, что есть ситуации, когда людьми манипулируют, будучи уязвимыми. Тогда, конечно, завещания, о которых идет речь, можно оспаривать. Другая ситуация, когда есть люди, нуждающиеся в содержании – полноправные наследники (несовершеннолетние, пенсионеры, инвалиды). Полноправные наследники наследуют часть правопреемства на законных основаниях, даже если последнее слово умершего было иным. Таким образом, полноправные наследники наследуют только половину из того, что они могли бы унаследовать, если бы существовало завещание.

- Если завещание предусматривает наследование имущества одним единственным родственником первой категории, могут ли другие родственники требовать удовлетворения своего права на наследование?

- Только если они являются полноправными наследниками. В противном случае, они могут только сожалеть об этом.

- Имеют ли право непризнанные дети на родовую преемственность. Как поступают в данном случае?

- Чтобы ,,собрать” наследство, необходимо доказать степень родства. Это делается при помощи документов гражданского состояния: свидетельство о рождении, смерти, браке, разводе. Если в свидетельстве о рождении, в рубрике отца или матери, нет имени умершего, то человек не может по закону наследовать имущество, оставленное умершим, даже если в действительности он является биологическим ребенком умершего.

- Берет ли на себя лицо, принимающее наследство, и долги умершего?

-Да. Человек принимает и долги при принятии наследства

- Если человек наследует добро по завещанию, но не записывает его на свое имя, то есть не оформляется никаких документов, когда соответствующее лицо умирает, через много лет его законные наследники могут претендовать на это добро? Как проходит процедура правопреемства?

- Трудно представить такую ​​ситуацию. Но если и есть, то каждый случай должен рассматриваться индивидуально. Если добро все еще существует и не принадлежит другому лицу, это в принципе возможно, но это сложно. Я не думаю, что есть нотариусы, которые рискнули бы участвовать в такой процедуре. Остается все решать только через суд.

Сабина Ребежа