Связь учреждений со средствами массовой информации и обществом снижает коррупцию, семинар

Отсутствие доверия между коммуникаторами и СМИ ведет к плохому диалогу между государством и обществом. Журналисты не довольны тем, что ответы на запросы о предоставлении информации приходят с необоснованным опозданием. С другой стороны, аргументами коммуникаторов является недостаток коммуникаторов и большой объем работы, а время обработки запросов и их качество зависит от уровня открытости руководителей учреждений, которых они представляют. Мнения были высказаны в ходе презентации семинара „Проблемы и решения в диалоге между органами публичного управления и средствами массовой информации. Информационная безопасность и роль коммуникаторов в эпоху новых технологий”, которая состоялась в понедельник, 2 сентября, передает IPN.

Руководитель Ассоциации по развитию и сотрудничеству Думитру Цыра отметил, что в настоящее время отмечается отсутствие доверия между коммуникаторами и средствами массовой информации. По его словам, есть несколько типов диалога, в том числе прямой диалог между коммуникатором и журналистом, на основе личных отношений, ответа на официальный запрос и пр.: ”Однако, в контексте объявленных на уровне центрального публичного управления реформ, когда меняется коммуникатор, меняется и тип диалога. Это ненормально, когда звонишь несколько дней в пресс-службу государственного учреждения, и никто не отвечает”.

Для установления лучших отношений между коммуникаторами и журналистами, профессор Grady College of Journalism and Mass-Media Communication Джозеф Уотсон из штата Джорджия рекомендует коммуникаторам проводить неформальные события, чтобы установить доверительные отношения и сохранить хорошую связь в будущем со СМИ. В то же время, чтобы быть более эффективными, коммуникаторы должны определить приоритетные зоны их деятельности и составить план диалога.

По словам эксперта, нежелание вести диалог ухудшает отношения между двумя субъектами, а эффективное взаимодействие приводит к повышению прозрачности. Он призвал коммуникаторов делать работу регулярно, и найти время для того, чтобы ответить на все вопросы журналистов. Джозеф Уотсон считает, что необходимость эффективного взаимодействия государственных институтов с общественностью и СМИ продиктовано необходимостью борьбы и предупреждения коррупции.

Посол США в Республике Молдова Джеймс Петтит считает, что в Республике Молдова существует множество проблем в средствах массовой информации, чрезмерное число российских телеканалов как источники пропаганды, а так же монополизация медиа-пространства некоторыми актерами.

Бывший представитель США в ОБСЕ Пауэлл Мур сказал, что свободу диалога нужно развивать и защищать от влияния политического фактора. „Слова очень важны, они являются очень мощным инструментом. К сожалению, в Республике Молдова есть проблема с коррупцией, которая бросает тень на свободу прессы, проблему миграции и урегулирование приднестровского конфликта”, - сказал Пауэлл Мур.

Семинар продолжится во вторник, 3 октября, на котором состоятся четыре дискуссии между экспертами, журналистами и коммуникаторами. Мероприятие организовано Ассоциацией по развитию и сотрудничеству, Cox International Center, Центром обучения и исследований в области международной коммуникации и СМИ, Колледжем журналистики и коммуникации Mass-Media Grady, Университетом штата Джорджия, США