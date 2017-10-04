Премьер Павел Филип: "Правительство открыто для изменений, сотрудничества и роста"

Премьер-министр Павел Филип сегодня принял участие в открытии «Moldova Business Week 2017». В мероприятии приняли участие более тысячи бизнесменов из 20 стран, представители органов власти, партнеры по развитию, профильные эксперты, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям и протоколу.

В приветственном слове к участникам встречи премьер-министр Павел Филип призвал бизнесменов проанализировать потенциал Республики Молдова с учетом возможностей расширения бизнеса, доступности рабочей силы, а также выхода на рынки Европы и стран СНГ.

«У нас растущая промышленность, важные активы государства, которые будут приватизированы в рамках программ приватизации, а также инновационный и комплексный подход к тому, как государство создает условия для развития бизнес-среды», - сказал Павел Филип.

В этом контексте глава исполнительного форума отметил реформы, уже продвигаемые правительством, и те реформы, которые находятся в процессе реализации и направлены на обеспечение устойчивого развития экономики и повышение благосостояния населения. К ним относятся: сокращение количества разрешительных актов, институциональная реформа органов контроля и системы государственных проверок, реформа трудового законодательства, упрощение процедур представления отчетности о заработной плате, реформа банковско-финансовой сферы, оптимизация процедур предоставления разрешений на ведение деятельности и проживания для иностранных граждан. Кроме того, предприниматели могут воспользоваться значительными преференциями для развития инвестиционных проектов в свободных экономических зонах и промышленных парках.

«Республика Молдова на этом не остановится, мы будем продолжать проводить необходимые реформы, чтобы бизнес-среда чувствовала себя комфортно и располагала всеми инструментами для развития», - подчеркнул премьер. Павел Филип заверил представителей деловой среды в непрерывности системных реформ по уменьшению бюрократии и административного бремени для компаний, заявив, что «правительство открыто для изменений, сотрудничества и роста». В то же время глава кабмина отметил, что успехи Молдовы в развитии деловой среды признаны международным сообществом. Так, наша страна продвинулась на 11 позиций в рейтинге глобальной конкурентоспособности на 2017-2018 годы и заняла шестое место в мире, согласно докладу «Global Location Trends 2017», по количеству созданных в прошлом году рабочих мест в соотношении с количеством населения.

В свою очередь, глава делегации ЕС в РМ Питер Михалко приветствовал успехи, достигнутые правительством в осуществлении Соглашения о свободной торговле и устранении технических барьеров для развития торговли, отметив, что ЕС продолжит поддерживать инициативы властей в этом направлении. «Европейский союз продолжает поддерживать Республику Молдова в процессе внедрения реформ, в частности, посредством реализации Соглашения об ассоциации и Соглашения о свободной торговле. Евросоюз остается верным партнером Республики Молдова в сфере торговли, а также важнейшим рынком экспорта», - заявил Питер Михалко. Европейский чиновник подчеркнул в этой связи, что «Moldova Business Week 2017» - это событие, которое будет способствовать успешному развитию бизнес-среды и принесет пользу гражданам нашей страны, так как поможет созданию новых рабочих мест.

«Moldova Business Week 2017» проходит с 3 по 6 октября, программа мероприятий включает 30 деловых встреч с участием 60 докладчиков, проведение бизнес-форумов и посещение отечественных производителей.