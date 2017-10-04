Через игнорирование к демократии: Граждан Молдовы спрашивают, но не слушают

Абсолютное большинство молдавских граждан считает, что евроинтеграция это когда тебе изо дня в день становится хуже.

Для большинства граждан Молдовы европейская интеграция, вернее, курс на европейскую интеграцию, означает следующее: когда почти половина населения страны столкнулась с бедностью, переходящей в нищету, когда коррупция достигла таких размеров, что Евросоюз брезгливо отворачивается, не желая финансировать страну, где «постоянная концентрация власти в руках олигархических элементов».

Что такое настоящая, не молдавская, евроинтеграция мы можем только догадываться. Скорее всего, это когда в стране появляются перемены к лучшему, типа хороших дорог, снижения уровня коррупции, открытия предприятий и, соответственно, рабочих мест, обеспеченной старости, честных выборов и прочего европейского благополучия. Но это не про нашу евроинтеграцию.

В Молдове есть и свое собственное понимание свободы слова — основого принципа демократии. В понимании молдавского руководства это когда говорить можно все, что угодно, все равно тебя никто не услышит. Чем не свобода слова — хоть перед зданием правительства и парламента встань и кричи, что хочешь, ничего тебе не будет. Никого твои требования, возмущения, просьбы или мольбы не волнуют и не интересуют. Можешь таким же образом дома стенке все это прокричать — одинаковый эффект. Молдавская демократия — разговор глухого с немым.

Непонятно, кому в таком случае нужны опросы общественного мнения, но они проводятся. Последний, проведенный в сентябре CBS-AXA и IDIS «Viitorul», показал, что 80,2% граждан считают, что Молдова движется в неправильном направлении. Так как это направление у нас, как было отмечено выше, называется евроинтеграцией, это означает, что 80,2% населения нашей страны недовольны евроинтеграцией.

А поскольку демократия у нас молдавская, то положение о том, что европейская интеграция — стратегическая ориентация Молдовы — предлагается включить в Конституцию страны. Чтобы добить демократией.

Есть еще один интересный момент. Молдавское руководство так сурово в своем стремлении, что на пути его так называемой евроинтеграции ему не мешает даже плохое отношение самой Европы. Говорят Молдове евродепутаты, что ни цента не получите, а она все равно рассчитывает получить 100 миллионов евро! Говорят, что коррупции в Молдове конца и края нет, а молдавские чиновники не слушают! У них просто такая профессиональная привычка — не слушать и не слышать.

У них есть один-единственный козырь, которым они неустанно хвалятся — безвизовый режим с Европой. При этом они как бы не в курсе, что 84% граждан не могут на свою пенсию покрыть свои необходимые потребности, а 73,3% говорят, что зарплаты недостаточно для обеспечения достойного проживания. Это данные того же опроса. Они не слышали про то, что 56% участников опроса заявили, что люди в Молдове живут гораздо хуже или хуже, чем 5 лет назад.

И они даже не догадываются, что почти половине населения страны для того, чтобы не уезжать навсегда из страны, нужна зарплата в размере всего 5000-10000 леев. То есть зарплата в 250-450 евро в месяц — мечта гражданина Молдовы! Почти как в Европе, да?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ